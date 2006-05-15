Резюме

Личные сведения и контактные данные

ФИО: Гончар Александр Сергеевич

Дата рождения: 28.12.1986

Место проживания: Украина (Днепропетровск)

e-mail: [email protected]

ICQ: 296-904-879

Краткое описание опыта

Обладаю обширными знаниями в области объектно-ориентированного программирования. Есть многолетний опыт работы по проектированию баз данных (например, Access, Paradox 7, SQL Server). Быстро осваиваю новые технологии. Умею подстроиться под нужды заказчика.

В себе выделяю следующие качества:

• Ответственное отношение к работе:

• Самостоятельность;

• Коммуникабельность;

• Инициативность;

• Привычка глубоко разбираться в сути проблемы, и в сути того, с чем работаю;

• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;

• Умение проецировать знания, поученные в одной области на другую.

Владею следующими технологиями и средствами:

• Windows 98, XP;

• Unix

• C++;

• C;

• .NET (C#);

• Delphi (Object Pascal);

• Visual Basic;

• VBA;

• Assembler;

• JavaScript;

• CORBA;

• MS Access;

• DB Vista;

• MS SQL Server;

• Flash MX;

• Adobe PhotoShop CS

• CorelDraw 12;

Описание основных проектов

Все следующие проекты были разработаны самостоятельно для собственных нужд или для заказчика:

• ProfBuilder – обучающая система для учеников старших классов и всех, кто хочет получить и закрепить свои навыки в построении графиков уравнений и функций с помощью элементарных преобразований;

• TEquestion ¬– класс (компонент), реализованный в среде Delphi, полностью имитирующий работу редактора формул MS Word’а. Также позволяет проводить анализ введенной формулы, используя алгоритм LA(1) анализа;

• Pascal GUI – библиотека классов, реализованная на языке Pascal 7.0, для создания графического интерфейса в DOS-программах;

• DiskManager – программа гибкого контроля коллекции компакт-дисков (.NET).

В данном разделе описаны только основные проекты.

Дополнительные сведения

Закончил Лицей информационных технологий. В данный момент учусь на факультете прикладной математики на специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем».

15.05.2006