Резюме
Личные сведения и контактные данные
ФИО: Гончар Александр Сергеевич
Дата рождения: 28.12.1986
Место проживания: Украина (Днепропетровск)
e-mail: [email protected]
ICQ: 296-904-879
Краткое описание опыта
Обладаю обширными знаниями в области объектно-ориентированного программирования. Есть многолетний опыт работы по проектированию баз данных (например, Access, Paradox 7, SQL Server). Быстро осваиваю новые технологии. Умею подстроиться под нужды заказчика.
В себе выделяю следующие качества:
• Ответственное отношение к работе:
• Самостоятельность;
• Коммуникабельность;
• Инициативность;
• Привычка глубоко разбираться в сути проблемы, и в сути того, с чем работаю;
• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;
• Умение проецировать знания, поученные в одной области на другую.
Владею следующими технологиями и средствами:
• Windows 98, XP;
• Unix
• C++;
• C;
• .NET (C#);
• Delphi (Object Pascal);
• Visual Basic;
• VBA;
• Assembler;
• JavaScript;
• CORBA;
• MS Access;
• DB Vista;
• MS SQL Server;
• Flash MX;
• Adobe PhotoShop CS
• CorelDraw 12;
Описание основных проектов
Все следующие проекты были разработаны самостоятельно для собственных нужд или для заказчика:
• ProfBuilder – обучающая система для учеников старших классов и всех, кто хочет получить и закрепить свои навыки в построении графиков уравнений и функций с помощью элементарных преобразований;
• TEquestion ¬– класс (компонент), реализованный в среде Delphi, полностью имитирующий работу редактора формул MS Word’а. Также позволяет проводить анализ введенной формулы, используя алгоритм LA(1) анализа;
• Pascal GUI – библиотека классов, реализованная на языке Pascal 7.0, для создания графического интерфейса в DOS-программах;
• DiskManager – программа гибкого контроля коллекции компакт-дисков (.NET).
В данном разделе описаны только основные проекты.
Дополнительные сведения
Закончил Лицей информационных технологий. В данный момент учусь на факультете прикладной математики на специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем».
15.05.2006
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