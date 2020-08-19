PowerSlime

Денис PowerSlime

 
24 годаМолдова/Бельцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end & Python разработчик

💪Мои сильные стороны: 

  • Git (commit, push, pull, branching, и так далее).
  • JavaScript
  • Python
  • а также немного Lua
⭐Есть опыт работы с:

  • HTML/CSS, с использованием Gulp, SASS, Pug, Imagemin, Bootstrap, Shards-UI, и так далее...
  • JavaScript (ES6), jQuery, React.
  • Python, Flask, REST API, парсеры, с использованием BeautifulSoup4, а также немного опыта с асинхронными библиотеками, такими как aiohttp.
  • Linux, базовая настройка HTTP-сервера, связывание Python и HTTP-сервера через WSGI и установка SSL сертификата (Apache, nginx, сервис SSLForFree)
  • Опыт разработки веб-страниц, как с использованием Bootstrap'а, так и без него.
  • Опыт в разработке/доработке таск-менеджеров, таких как Gulp и сборщиков, таких как WebPack.
樂Обо мне:

Мне 18 лет, живу в Молдове, хочу стать Fullstack веб-разработчиком. Мой любимый язык - Python.

Мне нравятся программирование, дизайн и всё что с этим связанно.

JavascriptPythonHTMLCSSBootstrapjQueryLinuxNginxApacheRESTSASSGulpReact.jsGitFlask