Front-end & Python разработчик
💪Мои сильные стороны:
- Git (commit, push, pull, branching, и так далее).
- JavaScript
- Python
- а также немного Lua
- HTML/CSS, с использованием Gulp, SASS, Pug, Imagemin, Bootstrap, Shards-UI, и так далее...
- JavaScript (ES6), jQuery, React.
- Python, Flask, REST API, парсеры, с использованием BeautifulSoup4, а также немного опыта с асинхронными библиотеками, такими как aiohttp.
- Linux, базовая настройка HTTP-сервера, связывание Python и HTTP-сервера через WSGI и установка SSL сертификата (Apache, nginx, сервис SSLForFree)
- Опыт разработки веб-страниц, как с использованием Bootstrap'а, так и без него.
- Опыт в разработке/доработке таск-менеджеров, таких как Gulp и сборщиков, таких как WebPack.
Мне 18 лет, живу в Молдове, хочу стать Fullstack веб-разработчиком. Мой любимый язык - Python.
Мне нравятся программирование, дизайн и всё что с этим связанно.