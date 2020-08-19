Front-end & Python разработчик

💪Мои сильные стороны:

Git (commit, push, pull, branching, и так далее).

JavaScript

Python

а также немного Lua

⭐Есть опыт работы с:

HTML/CSS, с использованием Gulp, SASS, Pug, Imagemin, Bootstrap, Shards-UI, и так далее...

JavaScript (ES6), jQuery, React.

Python, Flask, REST API, парсеры, с использованием BeautifulSoup4, а также немного опыта с асинхронными библиотеками, такими как aiohttp.

Linux, базовая настройка HTTP-сервера, связывание Python и HTTP-сервера через WSGI и установка SSL сертификата (Apache, nginx, сервис SSLForFree)

Опыт разработки веб-страниц, как с использованием Bootstrap'а, так и без него.

Опыт в разработке/доработке таск-менеджеров, таких как Gulp и сборщиков, таких как WebPack.

樂Обо мне:

Мне 18 лет, живу в Молдове, хочу стать Fullstack веб-разработчиком. Мой любимый язык - Python.

Мне нравятся программирование, дизайн и всё что с этим связанно.