Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер (SEO-оптимизация и продвижение сайтов)

Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер

Оптимизация и продвижение сайта:

- Создание семантического ядра запросов (Гугл, Яндекс).

- Заполнение мета-тэгов страниц (заголовки, мета описания).

- SEO Копирайт - создание уникального контента (от 95% по Адвего).

- Рерайт (уникальность от 95% по Адвего) для размещения на биржах статей и ссылок.

- Работа с биржами статей и ссылок: Миралинкс, Ротапост, Блогун.

- Редактирование и размещение изображений.

Работа с системами управления сайтом:

- 1С Битрикс (все редакции).

- WordPress.

- Joomla.

- Drupal.

- любая авторская административная панель.

Более трех лет занимаюсь созданием качественного эффективного контента для сайтов различной тематики.

Стоимость работ:

Рерайт - от 1 у.е. за 1000 символов (по материалам клиента)

Рерайт - от 1,5 у.е. за 1000 символов (самостоятельный поиск информации)

Копирайт - от 2 у.е. за 1000 символов (в зависимости от тематики и объема).

Гарантирую высокую уникальность, грамотность, а также своевременное выполнение заказов.

К обоснованной и конструктивной критике отношусь спокойно.

Интересует только удаленная работа.