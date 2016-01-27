Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер
Оптимизация и продвижение сайта:
- Создание семантического ядра запросов (Гугл, Яндекс).
- Заполнение мета-тэгов страниц (заголовки, мета описания).
- SEO Копирайт - создание уникального контента (от 95% по Адвего).
- Рерайт (уникальность от 95% по Адвего) для размещения на биржах статей и ссылок.
- Работа с биржами статей и ссылок: Миралинкс, Ротапост, Блогун.
- Редактирование и размещение изображений.
Работа с системами управления сайтом:
- 1С Битрикс (все редакции).
- WordPress.
- Joomla.
- Drupal.
- любая авторская административная панель.
Более трех лет занимаюсь созданием качественного эффективного контента для сайтов различной тематики.
Стоимость работ:
Рерайт - от 1 у.е. за 1000 символов (по материалам клиента)
Рерайт - от 1,5 у.е. за 1000 символов (самостоятельный поиск информации)
Копирайт - от 2 у.е. за 1000 символов (в зависимости от тематики и объема).
Гарантирую высокую уникальность, грамотность, а также своевременное выполнение заказов.
К обоснованной и конструктивной критике отношусь спокойно.
Интересует только удаленная работа.
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