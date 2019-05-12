Поисковые системы (SEO); Контекстная реклама; Создание сайта на WordPress или Joomla

• Знаком с такими CRM: Wordpress, Joomla, а также работал в самописных панелях.

• Знание HTML достаточно для форматирования текста с помощью тегов.

• С CCS знаком "на Вы"- я только знаю, что этими командами можно задать стиль для

текста/кнопки/полоски и любого другого элемента сайта. Записываются в отдельном

файле. • Знаний Photoshop хватает на составление не сложного баннера.

• Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Office

• Знание основ SEO - оптимизации, опыт в написании уникальных статей под определенные ключевые запросы.