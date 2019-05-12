Поисковые системы (SEO); Контекстная реклама; Создание сайта на WordPress или Joomla
• Знаком с такими CRM: Wordpress, Joomla, а также работал в самописных панелях.
• Знание HTML достаточно для форматирования текста с помощью тегов.
• С CCS знаком "на Вы"- я только знаю, что этими командами можно задать стиль для
текста/кнопки/полоски и любого другого элемента сайта. Записываются в отдельном
файле. • Знаний Photoshop хватает на составление не сложного баннера.
• Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Office
• Знание основ SEO - оптимизации, опыт в написании уникальных статей под определенные ключевые запросы.
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- Фабрика Фигуры "SITAUR"119 просмотров
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