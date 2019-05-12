Sergo7775

Сергей Sergo7775

 
43 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Поисковые системы (SEO); Контекстная реклама; Создание сайта на WordPress или Joomla

•    Знаком с такими CRM: Wordpress, Joomla, а также работал в самописных панелях.

•    Знание HTML достаточно для форматирования текста с помощью тегов.

•    С CCS знаком "на Вы"- я только знаю, что этими командами можно задать стиль для

текста/кнопки/полоски и любого другого элемента сайта. Записываются в отдельном

файле. •  Знаний Photoshop хватает на составление не сложного баннера.

•    Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Office

•    Знание основ SEO - оптимизации, опыт в написании уникальных статей под определенные ключевые запросы.

WordPressСайт на WordPressHTMLJoomlaPhotoshopSEO-оптимизация
Портфолио
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$20/час
#63
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $500от 14 дней
#158
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#453
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $20от 7 дней
#506