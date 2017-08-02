Что имеется: 1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес 2 Парсер 3 Шаблон оптимус 4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru Сайт granat-art.ru Необходимо: 1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru 2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и ...