Доработка интернет-магазина

Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua: Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua SEO оптимизировать для поисковых систем. Подключение платежной системы Platon. HTTPS URL Сайт должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что имеется:
1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес
2 Парсер
3 Шаблон оптимус
4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru
Сайт granat-art.ru
Необходимо:
1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru
2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и gela.ru ( ПОСЛЕДНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ "ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ")
3 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в подвале)
4 Настроить почты
5 Минимальный СЕО , карта сайта
6 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить
7 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке
В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной
Из контента – электронные каталоги и карты цветов
Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком. Так же возможность размещать информацию сверху
Сортировка по наличию, цене, названию, поступлению. ВАЖНО! Новые товары ( последние добавленные) в начале списка по умолчанию, то чего нет в наличии – в конце списка
Фильтр по бренду, размеру, цвету, форме ( все что есть на доноре)
Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен
Минималка 300р.
Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме
Редакция баннера на главной(его размера)
Как заказчики , мы сразу не видим что хотим точно – в процессе работы могут появится некоторые доработки , но лёгкие , что то убрать , что то добавить
В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно будет добавление исправлений
Предложения сразу со стоимостью и сроками
Предоплата полная невозможна
Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и дни
P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата либо через БС – проценты возьмем на себя! Возможно по договору постоплаты как юр. лицо
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