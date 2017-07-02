Доработка интернет-магазина

Что имеется:

1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес

2 Парсер

3 Шаблон оптимус

4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru

Сайт granat-art.ru

Необходимо:

1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru

2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и gela.ru ( ПОСЛЕДНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ "ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ")

3 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в подвале)

4 Настроить почты

5 Минимальный СЕО , карта сайта

6 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить

7 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке

В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной

Из контента – электронные каталоги и карты цветов

Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком. Так же возможность размещать информацию сверху

Сортировка по наличию, цене, названию, поступлению. ВАЖНО! Новые товары ( последние добавленные) в начале списка по умолчанию, то чего нет в наличии – в конце списка

Фильтр по бренду, размеру, цвету, форме ( все что есть на доноре)

Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен

Минималка 300р.

Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме

Редакция баннера на главной(его размера)

Как заказчики , мы сразу не видим что хотим точно – в процессе работы могут появится некоторые доработки , но лёгкие , что то убрать , что то добавить

В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно будет добавление исправлений

Предложения сразу со стоимостью и сроками

Предоплата полная невозможна

Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и дни

P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата либо через БС – проценты возьмем на себя! Возможно по договору постоплаты как юр. лицо