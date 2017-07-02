Настроить шаблон Wordpress + Woocommerce

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Сайт будет содержать продукты интернет магазина без возможности , что то купить или заказать. Позиции с картинками и ценами, можно зайти на продукт и почитать детально.

Необходимо настроить шаблон и настроить WooCommerce + добавить один товар, остальное все сам.

WordPressWooCommerce
6 лет назад
icebreak
Михаил 
38 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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