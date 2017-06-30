Интернет магазин постельного белья.

Интернет-магазин Airproservice.ru по установке, продаже и обслуживанию сплит систем . CMS WordPress. Контент сбит в следствии не правильной установки шаблона. Необходимо взять с хостинга сайта резервную копию и развернуть. При необходимости, предоставлю примерный макет. Оплата поэтапно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua:
Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua
Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua
SEO оптимизировать для поисковых систем.
Подключение платежной системы Platon.
HTTPS URL
Сайт должен корректно работать в Chrome, Android,Webview. Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer браузерах последней и предпоследней версии.
Мультивалютность, мультиязычность, гео-ip с привязкой к языкам и прайсам.
SMS, Viber – уведомления.
Верстка, формирование и отправка email: новинки, акции, подтверждение заказа, опрос (оценка) после завершения заказа, Лист желаний, в корзине остались не оплаченные товары,
Отписаться от рассылки.
Список контрагентов с незавершенными заказами в корзине.
Оптимизация для мобильных устройств (без скролов лево - право). https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru
Привязать facebook, instaram, google+
Оптимизация для разных разрешений мониторов, эталон - 1280, ресайз для 1024.
CRM.
Дополнительная локальная версия сайта с синхронизацией б/д для интерактивной сенсорной системы 42’ 4K 3840x2160.
Работа с внешней системой учета по API: синхронизация номенклатуры товаров и контрагентов, передача заказа от сайта в ERP, синхронное оформление заказа с резервированием товара при безналичной оплате, синхронизация прайс листов и отображение соответствующих цен (прайса) контрагенту.
Накопительная система скидок на товары приобретаемые не в акцию.
Создание и обновление price.xml
Оптимизировать под Google (robots.txt, sitemap.xml, др.)
Выгрузка товаров в prom.ua, price.ua, hotline.ua, m.ua, ek.ua.
Выбор вариантов доставки. Синхронизация отделений новой почты. Расчет стоимости доставки за пределы Украины (НП, УкрП).
Отслеживание посылок.
Бронирование товаров для продажи только в розницу.
Подключить google аналитику и использовать свою статистику.
Купить в один клик – аналог citrus.ua
Страница предупреждения о сборе файлов cookie.
Гибко настраиваемый список категорий.
База данных заказов, статус заказа, десктоп и мобильная версия.
Блок новости (возможность добавления статей и картинок) последняя новость отображается на
главной.
Блок перезвоните мне..
Блок аукцион: участие платное, цена на товар падает соразмерно присоединению новых участников, любой из участников может остановить аукцион заплатив остаток стоимости.
Голосование за фотографии п/б (вкл/выкл) фильтровать двойной клик с одного IP.
Создание и расчет акций 1=2, 1+1=3.
Цены со скидкой.
Догружать товары по мере скрола вниз.
Совместное составление подробного тз.
Заключение договора (во вложении).
Использование безопасной сделки https://www.weblancer.net/help/16.html
Имею свой nginx сервер.
Требования к разработчику:
Необходим прямой контакт с разработчиком.
После завершения проекта, последующая поддержкаи доработка.
Уверенное знание PHP 5 (ООП, MVC);
Опыт работы с фреймворками (Laravel, Yii, Zend, Symfony);
Уверенное знание СУБД (MySQL), умение оптимизировать запросы (триггеры,
индексы);
Уверенное знание JavaScript, jQuery, Ajax;
GIT. Понимание принципов работы систем управления версиями;
Уверенное знание HTML, CSS.
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