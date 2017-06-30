Интернет магазин постельного белья.

Интернет-магазиныЗакрыт66 заявок2181 просмотр
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Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua:

Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua

Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua

SEO оптимизировать для поисковых систем.

Подключение платежной системы Platon.

HTTPS URL

Сайт должен корректно работать в Chrome, Android,Webview. Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer браузерах последней и предпоследней версии.

Мультивалютность, мультиязычность, гео-ip с привязкой к языкам и прайсам.

SMS, Viber – уведомления.

Верстка, формирование и отправка email: новинки, акции, подтверждение заказа, опрос (оценка) после завершения заказа, Лист желаний, в корзине остались не оплаченные товары,

Отписаться от рассылки.

Список контрагентов с незавершенными заказами в корзине.

Оптимизация для мобильных устройств (без скролов лево - право). https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru

Привязать facebook, instaram, google+

Оптимизация для разных разрешений мониторов, эталон - 1280, ресайз для 1024.

CRM.

Дополнительная локальная версия сайта с синхронизацией б/д для интерактивной сенсорной системы 42’ 4K 3840x2160.

Работа с внешней системой учета по API: синхронизация номенклатуры товаров и контрагентов, передача заказа от сайта в ERP, синхронное оформление заказа с резервированием товара при безналичной оплате, синхронизация прайс листов и отображение соответствующих цен (прайса) контрагенту.

Накопительная система скидок на товары приобретаемые не в акцию.

Создание и обновление price.xml

Оптимизировать под Google (robots.txt, sitemap.xml, др.)

Выгрузка товаров в prom.ua, price.ua, hotline.ua, m.ua, ek.ua.

Выбор вариантов доставки. Синхронизация отделений новой почты. Расчет стоимости доставки за пределы Украины (НП, УкрП).

Отслеживание посылок.

Бронирование товаров для продажи только в розницу.

Подключить google аналитику и использовать свою статистику.

Купить в один клик – аналог citrus.ua

Страница предупреждения о сборе файлов cookie.

Гибко настраиваемый список категорий.

База данных заказов, статус заказа, десктоп и мобильная версия.

Блок новости (возможность добавления статей и картинок) последняя новость отображается на

главной.

Блок перезвоните мне..

Блок аукцион: участие платное, цена на товар падает соразмерно присоединению новых участников, любой из участников может остановить аукцион заплатив остаток стоимости.

Голосование за фотографии п/б (вкл/выкл) фильтровать двойной клик с одного IP.

Создание и расчет акций 1=2, 1+1=3.

Цены со скидкой.

Догружать товары по мере скрола вниз.

 

Совместное составление подробного тз.

Заключение договора (во вложении).

Использование безопасной сделки https://www.weblancer.net/help/16.html

Имею свой nginx сервер.

Требования к разработчику:

Необходим прямой контакт с разработчиком.

После завершения проекта, последующая поддержкаи доработка. 

Уверенное знание PHP 5 (ООП, MVC);

Опыт работы с фреймворками (Laravel, Yii, Zend, Symfony);

Уверенное знание СУБД (MySQL), умение оптимизировать запросы (триггеры,

индексы);

Уверенное знание JavaScript, jQuery, Ajax;

GIT. Понимание принципов работы систем управления версиями;

Уверенное знание HTML, CSS.

6 лет назад
sukachev
Дмитрий 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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