Изменить УРЛ на опенкарт на читабельные

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Имеется магазин на опенкарт, нужно сделать всем товарам на сайте читабельный url. Установлен SeoPro.

Сейчас url отображается в виде : https://сайт/index.php?route=product/product&path=61_62_65&product_id=60

Нужно к примеру http://сайт.ru/man/adidas-eqt-support-collegiate-red

URL должен зависеть от title товара

Всего 1000 товаров, поэтому нужно изменить урл массово.

Сразу предлагайте примерные сроки и цену.

6 лет назад
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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