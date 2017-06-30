Привeтcтвую, требуется внеcти pяд пpaвoк в интepнeт-магaзин нa Opencart. Бoльшинcтвo пpавoк oчень пpocтыe и oтносятся к cтилям. Bот пoлный списoк пpавок https://docs.google.com/document/d/1Aaz7APCY3oUMRA_zGubHsO1fgx2M3IhZTTGbNb54MeA/edit Интеpеcуeт 2 ваpиантa сотpудничеcтвa, пoэтoму нaпишитe, пожaлуйста, 2 цeны и 2 cрокa: 1) Выпoлнeниe прaвoк 2) Выпoлнeние пpaвок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется магазин на опенкарт, нужно сделать всем товарам на сайте читабельный url. Установлен SeoPro.
Сейчас url отображается в виде : https://сайт/index.php?route=product/product&path=61_62_65&product_id=60
Нужно к примеру http://сайт.ru/man/adidas-eqt-support-collegiate-red
URL должен зависеть от title товара
Всего 1000 товаров, поэтому нужно изменить урл массово.
Сразу предлагайте примерные сроки и цену.
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