Изменить УРЛ на опенкарт на читабельные

Требуется интернет магазин одежды по типу: [url=http://vilonna.com.ua/]http://vilonna.com.ua/[/url] (дизайн этого сайта полностью устраивает) функционал который нужно будет добавить: [list=1][*]на фото будут от 1 до 4 товаров (джинсы, футболка, кросовки и т.д.) должна быть возможно купить как по отдельности так и ...