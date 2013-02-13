Thoriumis

Вольнов Thoriumis

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры для сайта и постеры для соц. сети

    Для сайта требуется 5 gif анимированных баннеров, размеры следующие: 468x60 – 728x90 – 120x600 – 125x125 – 120x60 (все размеры можно сделать ресайз самого большого) Так же нужны статичные постеры групп для соц ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн главной страницы сайта

    Требуется дизайн главной страницы сайта, не знаю как составить ТЗ, буду признателен если вы предоставите бриф, вместе со своим предложением срока и цены. Дизайн для главной страницы Три рекламных баннера ...

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ajax вывод на страницу

    Требуется сделать копию http://content. goldline.pro /counter/ru/all.html только копия должна быть не с таким дизайном, хватит и простой таблицы, цифры должны просто заменяться новым значением, а не крутиться как на примере (крутиться должны до тех пор ...

    AJAX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Jquery слайдер или расчет стоимости услуги.

    Дан сайт (подробнее в ЛС), он будет служить источником "вдохновения" - требуется сделать точно такую же (прям копию можно сказать) форму расчета стоимости продукта (будут даны свои данные) с использованием jquery. Код должен быть чистым, ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка внутренней страницы

    $50

    Требуется верстка внутренней страницы. Работа должна быть выполнена за короткое время потому как там реально работы только на час. Дизайн очень легко выполняемый, header и footer уже готовы. Подробнее в ПМ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отзывы с помощью jQuery

    Дана картинка - будет служить задним фоном на этой картинке изображены несколько объектов и около каждого объекта через каждые 3 секунды должен возникать заранее загруженный на странице, но скрытый от ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы сайта

    Срочно требуется верстка главной страницы сайта. - PSD Макет - Шаблон должен замечательно смотреться на всех разрешениях: начиная от нетбуков, заканчивая fullHD экранами. - Кроссбраузерность - Потратить максимум на верстку можно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются баннеры

    $50

    Для сайта требуется 5 анимированных баннеров, размеры следующие: 468x60 – 728x90 – 120x600 – 125x125 – 120x60 (можно ресайз) Срок изготовления максимум 2 дня. ICQ: 405-890-478

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для сайта и постеры для соц. сети
Четкое ТЗ и своевременная оплата! Спасибо!
Порадовали сроки исполнения, рекомендую.
Ответный отзыв
GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется верстка
HTML
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Евгений безупречно справился с работой в короткие сроки, рекомендую!
Ответный отзыв
web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка внутренней страницы
Приятно работать с таким заказчиком. Четко поставленные задачи и моментальная оплата. Спасибо
Проявил себя как ответственный исполнитель. Все понял с первого раза и мне даже не пришлось корректировать его работу. Приятно, что работа была сдана в срок и раньше времени.
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Отзывы с помощью jQuery
HTMLjQuery
Хороший заказчик. Оплатил работу моментально. Задача была очень интересной.
Все сделано качественно и быстро, на удивление стоимость работы была снижена самим исполнителем.
Ответный отзыв
gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной страницы сайта
Заказчик чётко поставил задачу, предоставил всю необходимую информацию. Оплата была совершена как и договаривались.
Хороший специалист, вежливый в общении и терпеливый в работе. Верстка была выполнена в срок, в соответствие с макетом. Сотрудничеством остался доволен.
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