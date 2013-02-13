Для сайта требуется 5 gif анимированных баннеров, размеры следующие: 468x60 – 728x90 – 120x600 – 125x125 – 120x60 (все размеры можно сделать ресайз самого большого) Так же нужны статичные постеры групп для соц ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Верстка html страницы из PSD исходника.Завершен11 лет назад
Требуется дизайн главной страницы сайта, не знаю как составить ТЗ, буду признателен если вы предоставите бриф, вместе со своим предложением срока и цены. Дизайн для главной страницы Три рекламных баннера ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать копию http://content. goldline.pro /counter/ru/all.html только копия должна быть не с таким дизайном, хватит и простой таблицы, цифры должны просто заменяться новым значением, а не крутиться как на примере (крутиться должны до тех пор ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дан сайт (подробнее в ЛС), он будет служить источником "вдохновения" - требуется сделать точно такую же (прям копию можно сказать) форму расчета стоимости продукта (будут даны свои данные) с использованием jquery. Код должен быть чистым, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется верстка внутренней страницы. Работа должна быть выполнена за короткое время потому как там реально работы только на час. Дизайн очень легко выполняемый, header и footer уже готовы. Подробнее в ПМ.Завершен12 лет назад
Дана картинка - будет служить задним фоном на этой картинке изображены несколько объектов и около каждого объекта через каждые 3 секунды должен возникать заранее загруженный на странице, но скрытый от ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Срочно требуется верстка главной страницы сайта. - PSD Макет - Шаблон должен замечательно смотреться на всех разрешениях: начиная от нетбуков, заканчивая fullHD экранами. - Кроссбраузерность - Потратить максимум на верстку можно ...Завершен12 лет назад
- $50
Для сайта требуется 5 анимированных баннеров, размеры следующие: 468x60 – 728x90 – 120x600 – 125x125 – 120x60 (можно ресайз) Срок изготовления максимум 2 дня. ICQ: 405-890-478Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад