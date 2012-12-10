VoronDima

Дима Ворон VoronDima

 
35 летУкраина/Вараш
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Год рождения: 1988

Место жительства: Кузнецовск, м-н Вараш 45а

Телефон: 380971748048

Опыт работы:

2009-2010 www.4bloka.com и www.sp24.com.ua

• Веб-дизайнер, SEO оптимизатор (продвижение сайта)

• верстка HTML / CSS / JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером

• разработка не сложных программных решений (PHP MySQL AJAX JavaScript)

• обновление существующих решений, исправление ошибок и т.п.

• наполнение контентом

• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS

Знания и навыки:

• отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

• свободно работаю с пакетом MS Office

• Веб-дизайн, а именно разработка дизайна (включая Flash презентацию)

• дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator, Flash)

• продвижение сайтов (SEO) в интернете

• обработка изображений и составления коллажей в Adobe Photoshop

• верстка шаблонов HTML: Template

• полное понимание работы интерактивных веб-сайтов и методов их построения

• нарезка дизайн-макетов сайтов

• начальный дизайн сайтов

Дополнительная информация:

Общение с людьми, коммуникабельность, настойчивость, обязательность, обучаемость, ответственность, внимательность, исполнительность

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSAjaxFlashIllustratorPhotoshopВерстка шаблона

  • Последние статьи (модуль К2 joomla)

    Нужен модуль К2 (mod contetnt) 1. отображать материалы К2 с определенных категорий 2. от каждого пользователя может быть отражена только одна статья (последняя по id материала) 3. все изменения не должны затронуть стандартные настройки

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад