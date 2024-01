web-dev

Разработка сайтов на Django

Имею опыт роботы с js,html,css

Готов создать Ваш сайт под ключ

Разработка:

Интернет магазинов (с помощью Django не wordpress)

Разных ботов (Telegram-bot, discord-bot)

Поддержка существующих проектов

Интеграции с разными системами (api,django rest framework)

Сайтов визиток

Web-scraping (скрепинг (парсинг) любой нужной вам информации через scrapy,bs4 или requests)

Технические навыки:

Python

javascript

css

html

git

Работаю как сам, так и с командой, делаем сайты под ключ с полным сопровождением

Оплата:

VISA/MASTERCARD

USDT(TRC20)





**********************************************************************************************************************************

Hello There, i have experience in Web development

django / telegram-bot / web-scraping



Website development is a priority it is possible to complete the project in the shortest possible time, since I work not alone If you need a quality website with the right architecture database and admin panel waiting for your message

**********************************************************************************************************************************