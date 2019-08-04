Webintegrator

Доброе время суток. Требуется оформить красиво примеры работ по сайтам, для каталога "Яндекс Услуги" с уже работающих сайтов. По количеству 15 – 20 шт. Напишите пожалуйста стоимость за штуку.Спасибо.
Предлагаю услуги по создание смарт контрактов любой сложности на блокчейнах TRON, Ethereum и Binance Smart Chain.
1. Создаем токены (TRC-20, ERC-20 и BEP-20).
2. Создаем NFT токены на этих же блокчейнах.
3. Создавать более сложную логику в смарт контрактах этих же блокчейнов (логирование активов, сжигание, отчисление комиссий с транзакций в общий пул, голосования, игры и тд).
Высокий уровень компетенции в работе с Solidity позволяет нам создавать смарт контракты любой сложности. Мы готовы разработать и запустить smart contracts для платформы Ethereum, TRON, TON, EOS, Waves. Направления:
• Контракты для ICO различного уровня сложности.
• Контракты для поддержания работы хайпов, пирамид и рефферальных программ.
• Токены ERC20, ERC223, ERC721.
• Разработка индивидуальных контрактов в соответствии с техническим заданием.
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброе время суток. Требуется настройки выгрузки с интернет магазинана 1С Битрикс в 1С склад. Пишите пожалуйста сразу примерную стоимость и сроки. Спасибо.1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад