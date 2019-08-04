Webintegrator

Разработка токенов и смарт контрактов (TRC-20, ERC-20 и BEP-20)

Предлагаю услуги по создание смарт контрактов любой сложности на блокчейнах TRON, Ethereum и Binance Smart Chain.

1. Создаем токены (TRC-20, ERC-20 и BEP-20).

2. Создаем NFT токены на этих же блокчейнах.

3. Создавать более сложную логику в смарт контрактах этих же блокчейнов (логирование активов, сжигание, отчисление комиссий с транзакций в общий пул, голосования, игры и тд).

Высокий уровень компетенции в работе с Solidity позволяет нам создавать смарт контракты любой сложности. Мы готовы разработать и запустить smart contracts для платформы Ethereum, TRON, TON, EOS, Waves. Направления:

• Контракты для ICO различного уровня сложности.

• Контракты для поддержания работы хайпов, пирамид и рефферальных программ.

• Токены ERC20, ERC223, ERC721.

• Разработка индивидуальных контрактов в соответствии с техническим заданием.