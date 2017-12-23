ZhanatAristanov

Жанат ZhanatAristanov

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов.

КОНТАКТЫ:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДИКИ ТЕХНИКИ ИНСТРУМЕНТЫ:

  • HTML5, CSS3, JS.
  • Pug.
  • Less.
  • Bootstrap 3.
  • JQuery.
  • БЭМ.
  • Git.
  • Gulp, Webpack.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Parallax scrolling.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение веб шрифтов.
  • Pixel perfect.
  • Photoshop.
  • ESLint.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

  • Соответствие стандартам W3C.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, iOS, Android, Windows Phone).
  • Кроссплатформенность.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Валидность html/css/js кода.
  • Семантичность html/css/js кода.
  • Оптимизация времени загрузки в сервисе Google PageSpeed.
  • Наличие комментариев, документирование js функционала.
  • SEO-оптимизация на уровне верстки.
  • Стремление к соблюдению оговоренных сроков выполнения заказа.
  • Стремление к достижению оптимального качества кода.
  • Гарантия ограниченная актуальностью проекта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

﻿Уважаемые заказчики, оплата принимается на кошелек WEBMONEY.