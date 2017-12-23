ZhanatAristanov

Верстка сайтов.
КОНТАКТЫ:
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДИКИ ТЕХНИКИ ИНСТРУМЕНТЫ:
- HTML5, CSS3, JS.
- Pug.
- Less.
- Bootstrap 3.
- JQuery.
- БЭМ.
- Git.
- Gulp, Webpack.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Parallax scrolling.
- Использование спрайтов.
- Подключение веб шрифтов.
- Pixel perfect.
- Photoshop.
- ESLint.
- Соответствие стандартам W3C.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, iOS, Android, Windows Phone).
- Кроссплатформенность.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Валидность html/css/js кода.
- Семантичность html/css/js кода.
- Оптимизация времени загрузки в сервисе Google PageSpeed.
- Наличие комментариев, документирование js функционала.
- SEO-оптимизация на уровне верстки.
- Стремление к соблюдению оговоренных сроков выполнения заказа.
- Стремление к достижению оптимального качества кода.
- Гарантия ограниченная актуальностью проекта.
Уважаемые заказчики, оплата принимается на кошелек WEBMONEY.