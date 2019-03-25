[i]1. Категории и подкатегории [u]вместо[/u] [u]Структура сайта[/u][/i] [i]2. Привязка товара к категории [u]вместо[/u] [u]структуре сайта[/u][/i] [i]3. Атрибуты товаров[/i] [i]4. Наборы атрибуты товаров к с привязкой к товарам[/i] [i]5. Карточка товара со всеми характеристиками, в том числе:[/i] [i] [/i] [i] • Описание краткое/полное[/i] [i] [/i] [i]• ...