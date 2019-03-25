[i]1. Категории и подкатегории [u]вместо[/u] [u]Структура сайта[/u][/i] [i]2. Привязка товара к категории [u]вместо[/u] [u]структуре сайта[/u][/i] [i]3. Атрибуты товаров[/i] [i]4. Наборы атрибуты товаров к с привязкой к товарам[/i] [i]5. Карточка товара со всеми характеристиками, в том числе:[/i] [i] [/i] [i] • Описание краткое/полное[/i] [i] [/i] [i]• ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $170Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
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Необходимо поднять сайт под ocstore 3.0 с нашей темой OCTemplates-Ultra-store-2.1.1 . В дальнейшем требуется доработка сайта и синхронизация прайсов поставщиков по api/xmlСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад