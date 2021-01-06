Контент-менеджер Magento/WordPress | Верстальщик HTML/CSS/JS | Junior React.js Developer
Работаю контент менеджером уже более 4 лет. За все это время выполнил множество e-Commerce проектов. 2 года работал в немецкой компании по разработке и созданию e-Commerce проектов, где последних 4 месяца проработал верстальщиком. В свободное время изучаю React.js.
Вот то, что входило в мои обязанности:
- качественное наполнение контентом (фото товаров, технические характеристики, ключевые преимущества товара);
- создание и корректировки карточек товаров;
- работа с разными CMS (Magento, WordPress) и платформами (Ebay, Amazon, Prom.ua);
- администрирование сайтов;
- конкурентный анализ, мониторинг цен, актуализация прайсов;
- применение базовых принципов SEO;
- адаптивная, кросс-браузерная верстка;
- и прочее.
Skills:
- Свободное владение ПК;
- CMS: Magento (Ver.1+Ver.2), WordPress, Odoo, OpenCart;
- пакет Microsoft Office, Google Docs;;
- HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, React.js;
- PhotoShop, Figma, Avocode;
- OS: Windows, Linux Ubuntu;
Знание языков:
- Русский - свободно
- Украинский - свободно
- Английский - Intermediate
Портфолио
- Megal-mebli.com77 просмотров
- Vinzerhome.ua73 просмотра
- Amape.de80 просмотров
- Leex.de77 просмотров