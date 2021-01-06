alex_radosh

Александр Радошнюк alex_radosh

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Контент-менеджер Magento/WordPress | Верстальщик HTML/CSS/JS | Junior React.js Developer

Работаю контент менеджером уже более 4 лет. За все это время выполнил множество e-Commerce проектов. 2 года работал в немецкой компании по разработке и созданию e-Commerce проектов, где последних 4 месяца проработал верстальщиком. В свободное время изучаю React.js.

Вот то, что входило в мои обязанности:

  • качественное наполнение контентом (фото товаров, технические характеристики, ключевые преимущества товара);
  • создание и корректировки карточек товаров;
  • работа с разными CMS (Magento, WordPress) и платформами (Ebay, Amazon, Prom.ua);
  • администрирование сайтов;
  • конкурентный анализ, мониторинг цен, актуализация прайсов;
  • применение базовых принципов SEO;
  • адаптивная, кросс-браузерная верстка;
  • и прочее.

Skills:

  • Свободное владение ПК;
  • CMS: Magento (Ver.1+Ver.2), WordPress, Odoo, OpenCart;
  • пакет Microsoft Office, Google Docs;;
  • HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, React.js;
  • PhotoShop, Figma, Avocode;
  • OS: Windows, Linux Ubuntu;

Знание языков:

  • Русский - свободно
  • Украинский - свободно
  • Английский - Intermediate

Портфолио