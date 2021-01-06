Контент-менеджер Magento/WordPress | Верстальщик HTML/CSS/JS | Junior React.js Developer

Работаю контент менеджером уже более 4 лет. За все это время выполнил множество e-Commerce проектов. 2 года работал в немецкой компании по разработке и созданию e-Commerce проектов, где последних 4 месяца проработал верстальщиком. В свободное время изучаю React.js.

Вот то, что входило в мои обязанности:

качественное наполнение контентом (фото товаров, технические характеристики, ключевые преимущества товара);

создание и корректировки карточек товаров;

работа с разными CMS (Magento, WordPress) и платформами (Ebay, Amazon, Prom.ua);

администрирование сайтов;

конкурентный анализ, мониторинг цен, актуализация прайсов;

применение базовых принципов SEO;

адаптивная, кросс-браузерная верстка;

и прочее.

Skills:

Свободное владение ПК;

CMS: Magento (Ver.1+Ver.2), WordPress, Odoo, OpenCart;

пакет Microsoft Office, Google Docs;;

HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, React.js;

PhotoShop, Figma, Avocode;

OS: Windows, Linux Ubuntu;

Знание языков: