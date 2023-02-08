alexlusher

Имеется рабочий сервер со следующими параметрами: Supermicro X8SIL-F BIOS Rev 1.2A CPU: Intel Xeon X3480 3.06GHz RAM: DDR3 32Gb ECC RDIMMHard drives: OCZ RevoDrive3 x2 Fusion-IO 1.2 TbВсе прекрасно работает под Windows 10 x64 потому что ...
- Системное программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Имеется рабочий сервер со следующими параметрами: Supermicro X8SIL-F BIOS Rev 1.2A CPU: Intel Xeon X3480 3.06GHz RAM: DDR3 32Gb ECC RDIMM Hard drives: OCZ RevoDrive3 x2. (https://www.storagereview.com/review/ocz-revodrive-3-x2-480gb-review) Fusion-IO 1.2 Tb Все прекрасно работает под Windows 10 ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Николай, приветствую! Мне очень нужна настройка и программирование программы NinjaTrader. Говоря по-простому, знаю что нужно сделать, но не знаю пока что как. Вы бы смогли со мной созвониться (Zoom, Skype, Google Hangouts) на 5-7 минут чтобы обсудить ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Большое спасибо за то, что откликнулись!Для того, чтобы сделать вашу работу успешной, я перечислю то, что было сделано:[list][*]Вчера человек, который откликнулся самым первым проверил настройки Postfix, который я установил с помощью инструкции от DigitalOcean и ...Системное администрирование1 заявкаЗавершенгод назад
- Системное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
здравствуйте!Помогите, пожалуйста, настроить Postfix SMTP server на моем сайте под Ubuntu 20 (hosting: DigitalOcean.com). Я уже замучался. Сначала честно настроил все по шагам, описанным в статье https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-postfix-on-ubuntu-20-04Потом, попытался сам себе отправить письмо - ничего не ...Системное администрирование6 заявокЗакрытгод назад
Александр, здравствуйте!Я недавно начал работать с Flask API и поэтому остро нуждаюсь в помощи, которая позволит мне сэкономить много времени вместо того чтобы рыскать по Сети в поисках ответа. Готов обсудить как сделать это вазимоговыгодным.С ...Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад