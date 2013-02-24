art-

Валерий art-

 
59 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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програмирование

операционная система ubuntu

свободная платвформа социальной сети elgg

свободное программное обеспечение.

Деятельность:

администрирование проектов

веб -дизайн

html

java

php

администрирование баз данных mysql

phpmyadmin.

HTML-верстка
нет отзывов
от $29
от 3 дней
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Веб-программирование
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от $49
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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от $99
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
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от $19
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Сайты «под ключ»
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от $69
от 5 дней
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Системы управления (CMS)
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от $49
от 7 дней
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Тестирование сайтов
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от $9
от 1 дня
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