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програмирование
операционная система ubuntu
свободная платвформа социальной сети elgg
свободное программное обеспечение.
Деятельность:
администрирование проектов
веб -дизайн
html
java
php
администрирование баз данных mysql
phpmyadmin.
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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от 7 дней
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Тестирование сайтов
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