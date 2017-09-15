artemart18

Артём Артёмов artemart18

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Доработать web-приложение

    Существует каркас с базовым функционалом web-приложения, интерфейс использует html/css/bootstrap, backend же основан на python+flask+plotly/js. Весь проект нацелен на отрисовку графиков с данных, взятых из JSON таблицы. Она представляет из себя сборник показаний приборов, измеряющих окружающие ...

    JavascriptPythonHTMLCSSBootstrapFlask
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление демо видео на сайт

    Есть сайт с готовой вёрской, необходимо добавить на него в соответсвующие (существующие уже поля) проигрывание видио по кругу и плавный показ данных из excel таблицы, подробнее в тз.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разрешения под сайт

    $40

    Есть сайт, [u]с готовой версткой[/u], необходимо добавить возможность статичности на разных разрешениях, [b]подробно в ТЗ[/b].

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Веб вёрстка

    Имеется дизайн сайта, готовая вёрстка, необходимо переверстать некоторые элементы на сайте (переместить, изменить размер). Так же необходима работа с back-end. Для подробной информации пишите на почту, [u]ТЗ [/u]имеется.

    Дизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разрешения под сайт
Хороший заказчик, оплата своевременная！ реомендую.
Все отлично, оперативно, качественно, быстро
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Веб вёрстка
Оперативная оплата. Четкая задача. Все прошло как по маслу. Работаем и дальше :)
Все оперативно и сервис на высоте. Рекомендую!
Ответный отзыв