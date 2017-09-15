artemart18

Существует каркас с базовым функционалом web-приложения, интерфейс использует html/css/bootstrap, backend же основан на python+flask+plotly/js. Весь проект нацелен на отрисовку графиков с данных, взятых из JSON таблицы. Она представляет из себя сборник показаний приборов, измеряющих окружающие ...
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$40
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт с готовой вёрской, необходимо добавить на него в соответсвующие (существующие уже поля) проигрывание видио по кругу и плавный показ данных из excel таблицы, подробнее в тз.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Есть сайт, [u]с готовой версткой[/u], необходимо добавить возможность статичности на разных разрешениях, [b]подробно в ТЗ[/b].HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется дизайн сайта, готовая вёрстка, необходимо переверстать некоторые элементы на сайте (переместить, изменить размер). Так же необходима работа с back-end. Для подробной информации пишите на почту, [u]ТЗ [/u]имеется.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
6 лет назад
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Ответный отзыв
Все отлично, оперативно, качественно, быстро
$65
10 баллов
6 лет назад
Оперативная оплата. Четкая задача. Все прошло как по маслу. Работаем и дальше :)
Ответный отзыв
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