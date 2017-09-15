artemart18

Существует каркас с базовым функционалом web-приложения, интерфейс использует html/css/bootstrap, backend же основан на python+flask+plotly/js. Весь проект нацелен на отрисовку графиков с данных, взятых из JSON таблицы. Она представляет из себя сборник показаний приборов, измеряющих окружающие ...