Сделать сайт подобного вида ...........................................................................................................................................................
Дизайн сайтов13 заявок
Закрыт
5 лет назад
Сделать сайт подобного вида ...........................................................................................................................................................
Научите рисовать вот такую картинку.
Научите нарисовать картинку по образцу
Нарисовать как на образце машинку и окружающую обстановку
Сделать фон интересней. Варианты (грунт, асфальт, город и тд.)
Сделать дизайн сайта https://sharkun.ru в стиле лего города.
Нужно получить трафик на сайт 1 млн/мес ваши действия.???
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Анализ сайта https://sharkun.ru и составление подробного плана работ по сео.
Вести профиль в инсте. Детские игрушки. 300р/мес.