Сделать копию сервиса объявлений sdaminfo точка ru
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сверстать страницу на Bootstrap 4, можно сегодня, или к завтрашнему вечеру до 18 по мск. В дальнейшем нужно будет использовать ее в Wordpress (но это отдельно). Макет в PSDHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать аналогичный проект sprosivracha точка ком С таким же функционалом. А именно: Возможность регистрации: простой пользователь / врачПростой пользователь может задавать вопрос: платный / бесплатныйВрач может отвечать на вопросыРейтинг: пользователей / врачейОтзывы ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
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Перенести новости и статические страницы с базы сайта на движке DLE в базу сайта на движке WordPressЗавершен7 лет назад
Требуется: Сверстать из psd файла на bootstrap тему WP. Желательно с хорошим профилем и примерами верстки. Гарантированная оплата работы.HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который скрапит контент и заносит с нужными урлами в базу в формате пригодном для Wordpress. (Надо переносить сайты с cms DLE на cms wordpress)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на cms Drupal Необходимо реализовать каталог товаров. Сроки относительно короткие, но примеры и наработки уже есть в сети. Своевременная оплата исполнителю гарантирована!Завершен10 лет назад
Необходимо: Готовую адаптивную верстку натянуть на wordpress (http://ion-studio.info/proj61/) Желательно сделать к завтрашнему утру. Стоимость работы предлагаете выHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать вёрстку формы "forma1.jpg". (аналогичная форма есть на alfabank ru) Затем подключить скрипт с расчетом и отправкой данных на эл.почту. forma1.jpg — "1 шаг“ с выбором параметров ...Завершен10 лет назад
Приветствую Необходима форма расчета займа. Верстка готова. Нужно подключить скрипт с расчетом и отправкой данных на эл.почту. forma1.jpg - "1 шаг" с выбором параметров forma2.jpg ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести материала учебника "http://mancompany.ru/material/course/index.php?COURSE_ID=2&INDEX=Y" На сайт с движком DLE. Обозначьте сумму и реальные сроки.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Отправка формы с капчей на эл. почту сверстанная форма приложена поля отмеченные 8 обязательны для заполнения В конце формы добавить капчу. Нужно сделать сегодня к 18-00 по мскВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад