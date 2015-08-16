Если Данил оставил заявку на Ваш проект и Вы читаете этот отзыв, чтобы определиться, поручать работу ему или нет. То исходя из моего личного опыта работы с ним, скажу - СМЕЛО поручайте. При грамотном ТЗ - он справится на 1000%.