banderoz

Максим banderoz

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Готовую bootstrap верстку натянуть на WP
BootstrapWordPress
Рекомендую! Заказчик объяснил задачу, уточнил нюансы, очень приятен в общении. Спасибо! Буду рад с вами сотрудничать ещё раз)
Если Данил оставил заявку на Ваш проект и Вы читаете этот отзыв, чтобы определиться, поручать работу ему или нет. То исходя из моего личного опыта работы с ним, скажу - СМЕЛО поручайте. При грамотном ТЗ - он справится на 1000%.
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сверстать страницу на Bootstrap 4
BootstrapWordPress
Взаимно. Рекомендую!
Александр всегда настроен на позитивный диалог, это радует!
Ответный отзыв
asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перенести новости и статические страницы c DLE в WP
DLEWordPress
Отличный Заказчик. Оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!
Выражаем благодарность за выполненную работу! Получили то, что хотели!
Ответный отзыв
dotter90
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Каталог товаров для cms Drupal
Drupal
Проработанный макет, хорошее тз, быстрые ответы на уточняющие вопросы, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Всегда радуют адекватные люди, готовые четко и грамотно выполнить поставленную задачу! Сотрудничеством довольны, рекомендуем 100%!
Ответный отзыв
DoctorSpirit
Сергей Гора 
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать вёрстку формы и последующую отправку данных с нее
Прекрасный заказчик, буду рад повторному сотрудничеству!
Спасибо Сергею, за быструю и качественно выполненную работу. Верстка и программирование сделано на 5 баллов!
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