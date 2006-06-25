Необходимо установить на сервер и правильно настроить поисковик Nutch Требуется настроить его так, чтобы начальные сайты для индексации задали мы сами, а дальше он пробегал по сайтам, но не шел по всем внешним ссылкам дальше, а ...
- Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать обменник эл. валют: - WMZ, WME, WMR - E-gold - RUpay - Автоматический обмен одной эл. валюты на другую - Ввод/вывод средств (заявка на приобретение валюты или на вывод) Ведение логов, истории, установка курсов валют, коэффициентов обмена, отображение максимальной ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется программист, работающий с SyncML для настройки сервера и разработки софта. Пожалуйста, напишите о себе, затем я вышлю задание на разработку и обговорим условия. С уважением, АлексейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется полностью сделать HYIP проект. В проекте есть 2 тарифных плана и реферральная система в 1 уровень. В предложении должны содержаться сроки разработки и стоимость след. пунктов: 1. дизайн, верстка 2. программирование 3. размещение на сервере Также жду предложений ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать скрипт на PHP 5, который будет уметь делать звонок по Skype. Примеры работы с COM есть на сайте Skype, после авторизации. Жду реальных предложений с ценой, сроками, портфолио.Закрыт17 лет назад
Предположительные сроки разработки – 6 месяцев. Краткое задание по разработке – во вложении. Необходимо написать стоимость разработки, дальнейшая стоимость поддержки (сопровождение, администрирование, модерирование) на 1 год после создания. Пожалуйста, в предложении укажите Ваш опыт по созданию ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим автор для написания хелпов - т.е. сопровождающей документации по пользованию интернет-сервисами (конструктор сайтов, рассыльщик и т.д.) Предложения направляйте с указанием цен, сроков. Просьба обращаться только тем, с кем можно поддерживать оперативную связь по icq или skype ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим корректор новостей для сайта - по черновым наброскам - написание новости, корректировка стиля и т.д. Предложения присылайте с указанием Ваших цен, сроков. Большая просьба писать только тем, с кем есть оперативная связь по icq или ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт выпадающего вниз субменю при наведении на пункт меню. Скрипт должен легко встраиваться в php-движок, т.е. меню и субменю будет вытаскиваться из базы в шаблон. Скрипт должен работать в «резиновом» шаблоне, т.е. нет заранее ...Закрыт18 лет назад
Требуется программист для написания интернет-магазина по заданному нами Т.З. (предоставляется отдельно) Жду предложений с портфолио, ценами на работы и т.д. С уважением, АлексейВеб-программирование24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужен скрипт, который определяет страну нахождения пользователя, который заходит на сайт. Если страна отностится к СНГ, то сайт открывается на русском, иначе - на английском. Нужен только скрипт определения страны. Жду предложений с указанием стоимости. С уважением, АлексейВеб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим скрипт для принятия оплаты на сайте. Платежная система - e-gold. Жду предложений с ценой и описанием возможностей скрипта. С уважением, АлексейЗакрыт18 лет назад
Требуется сделать flash и power-point презентации. Мы предоставляем информацию на каждый слайд, оформление и реализация – с Вас. Жду условий и примеров из портфолио. С уважением, АлексейПрезентации14 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется из готовых psd-шаблонов для сайтов сделать html-шаблоны. Шаблоны не сложные – шапка, меню в 2 уровня, рабочая зона, низ. Требуется сверстать валидные шаблоны xhtml и при этом кроссброузерные. Java-скриптов в них нет. Жду предложений по ценам ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо сделать тех. проект и программинг финансового плановика. Язык программирования - PHP 5, база - MySQL 5. Желательно - классами. В приложении файл - основные интерфейсы - в CorelDraw11. Суть: учет персональных финансов за каждый ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт18 лет назад
Сейчас готовится тех. задание. Необходимо разработать тех. проект и программную часть на PHP, MySQL. Программа по учету доходов/расходов, активов/пассивов, построение графиков и т.д. Дизайна не требуется. Жду детальных предложений С уважением, АлексейБазы данных18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется составить Тех. задание, тех. проект Требуется со слов описания функциональности программы и интерфейсов составить тех. задание, тех. проект на систему – базы данных, программные модули и т.д. Также нужна будет доработка интерфейсов. Профессионалы – оставляйте ...Базы данных14 заявокЗакрыт18 лет назад
Аналог - http://smartresponder.ru/ Жду коммерческих предложений с указанием стоимости работ, сроков исполнения, всех подробностей, а также описания Вас / Вашей команды. Необходим только программинг, ни дизайна ни html-верстки ни оформления лицевой части сайта не требуется. Пожалуйста, изучите ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад