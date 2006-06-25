cbs_corp

Гость cbs_corp

 
NaN летКазахстан/Алматы
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Требуется настроить Nutch

    Необходимо установить на сервер и правильно настроить поисковик Nutch Требуется настроить его так, чтобы начальные сайты для индексации задали мы сами, а дальше он пробегал по сайтам, но не шел по всем внешним ссылкам дальше, а ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт обменника эл. валют

    Требуется создать обменник эл. валют: - WMZ, WME, WMR - E-gold - RUpay - Автоматический обмен одной эл. валюты на другую - Ввод/вывод средств (заявка на приобретение валюты или на вывод) Ведение логов, истории, установка курсов валют, коэффициентов обмена, отображение максимальной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка HYIP проекта

    Требуется полностью сделать HYIP проект. В проекте есть 2 тарифных плана и реферральная система в 1 уровень. В предложении должны содержаться сроки разработки и стоимость след. пунктов: 1. дизайн, верстка 2. программирование 3. размещение на сервере Также жду предложений ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Информационно-развлекательный портал

    Предположительные сроки разработки – 6 месяцев. Краткое задание по разработке – во вложении. Необходимо написать стоимость разработки, дальнейшая стоимость поддержки (сопровождение, администрирование, модерирование) на 1 год после создания. Пожалуйста, в предложении укажите Ваш опыт по созданию ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание сопровождающей документации

    Необходим автор для написания хелпов - т.е. сопровождающей документации по пользованию интернет-сервисами (конструктор сайтов, рассыльщик и т.д.) Предложения направляйте с указанием цен, сроков. Просьба обращаться только тем, с кем можно поддерживать оперативную связь по icq или skype ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Корректор для написания новостей

    Необходим корректор новостей для сайта - по черновым наброскам - написание новости, корректировка стиля и т.д. Предложения присылайте с указанием Ваших цен, сроков. Большая просьба писать только тем, с кем есть оперативная связь по icq или ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен скрипт выпадающего вниз меню

    Нужен скрипт выпадающего вниз субменю при наведении на пункт меню. Скрипт должен легко встраиваться в php-движок, т.е. меню и субменю будет вытаскиваться из базы в шаблон. Скрипт должен работать в «резиновом» шаблоне, т.е. нет заранее ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен скрипт на PHP с определением страны, с которой идет запрос

    Нужен скрипт, который определяет страну нахождения пользователя, который заходит на сайт. Если страна отностится к СНГ, то сайт открывается на русском, иначе - на английском. Нужен только скрипт определения страны. Жду предложений с указанием стоимости. С уважением, Алексей

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash и Power-Point презентации

    Требуется сделать flash и power-point презентации. Мы предоставляем информацию на каждый слайд, оформление и реализация – с Вас. Жду условий и примеров из портфолио. С уважением, Алексей

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется из готовых psd-шаблонов сделать html-шаблоны

    Требуется из готовых psd-шаблонов для сайтов сделать html-шаблоны. Шаблоны не сложные – шапка, меню в 2 уровня, рабочая зона, низ. Требуется сверстать валидные шаблоны xhtml и при этом кроссброузерные. Java-скриптов в них нет. Жду предложений по ценам ...

    HTML
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программирование финансового плановика

    Необходимо сделать тех. проект и программинг финансового плановика. Язык программирования - PHP 5, база - MySQL 5. Желательно - классами. В приложении файл - основные интерфейсы - в CorelDraw11. Суть: учет персональных финансов за каждый ...

    PHPMySQL
    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программирование финансового плановика

    Сейчас готовится тех. задание. Необходимо разработать тех. проект и программную часть на PHP, MySQL. Программа по учету доходов/расходов, активов/пассивов, построение графиков и т.д. Дизайна не требуется. Жду детальных предложений С уважением, Алексей

    PHPMySQL
    Базы данных18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется составить Тех. задание, тех. проект

    Требуется составить Тех. задание, тех. проект Требуется со слов описания функциональности программы и интерфейсов составить тех. задание, тех. проект на систему – базы данных, программные модули и т.д. Также нужна будет доработка интерфейсов. Профессионалы – оставляйте ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Необходимо сделать сервис рассылок

    Аналог - http://smartresponder.ru/ Жду коммерческих предложений с указанием стоимости работ, сроков исполнения, всех подробностей, а также описания Вас / Вашей команды. Необходим только программинг, ни дизайна ни html-верстки ни оформления лицевой части сайта не требуется. Пожалуйста, изучите ...

    HTML
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад