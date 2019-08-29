chelkanov87

Александр chelkanov87

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$37
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн дачи

    Необходимо в комнате 4,5 м на 4,5 метра поставить кухонный гарнитур, стенку и кровать Необходимо показать дизайн как это будет Можно использовать готовый шаблон

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Битрикс правки

    Необходимо заменить номера телефонов и тестично подвинуть блоки Бюджет обсуждаем Более подробно обсудим в личке Жду предложений

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контекстная реклама

    Есть тематика вебстудии, мы запускаем контекстную рекламу, тематика разращенная, создание сайтовНо объявление отклоняют модератором. Мы звоним в тех.поддержку, они говорят это бот не правильнj принял ожидайте, вас допустят, проходит день, допускают, потом сразу же банят, ...

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Техническое задание

    Необходимо написать техническое задание на разработку сайта По примеру который я дам Бюджет 3000 рублей Задание срочное, нужно сделать сегодня

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Wordpress

    У меня есть сайт на WP, нужно поменять домен и так же заменить почту, телефон и контактные данные Оставляйте заявки кто готов мне помочь

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать ТЗ для сайта

    Необходимо написать ТЗ для сайта Сайт должен быть написан на фрейворке yii 2.0 Я покажу пример личного кабинета Функционал 1 в 1 как на примере, только с доработками Которые дам в ...

    Yii
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shewetta
Йордан 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$37
5 баллов
6 лет назад
Техническое задание
Задание было выполнено,но заказчик оплаты так и не совершил.Бывало вполне нормой,что ответы на простейшие вопросы приходили лишь спустя пару дней.
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