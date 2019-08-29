chelkanov87

Необходимо скопировать верстку ВК пару типовых страниц Можно изменить цвета или разделы Это на свой вкус Верстка нужна без функционала
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо в комнате 4,5 м на 4,5 метра поставить кухонный гарнитур, стенку и кровать Необходимо показать дизайн как это будет Можно использовать готовый шаблонИнтерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо заменить номера телефонов и тестично подвинуть блоки Бюджет обсуждаем Более подробно обсудим в личке Жду предложенийСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть тематика вебстудии, мы запускаем контекстную рекламу, тематика разращенная, создание сайтовНо объявление отклоняют модератором. Мы звоним в тех.поддержку, они говорят это бот не правильнj принял ожидайте, вас допустят, проходит день, допускают, потом сразу же банят, ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать техническое задание на разработку сайта По примеру который я дам Бюджет 3000 рублей Задание срочное, нужно сделать сегодняПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
У меня есть сайт на WP, нужно поменять домен и так же заменить почту, телефон и контактные данные Оставляйте заявки кто готов мне помочьСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн лейдинга Есть ТЗ + видеоописание Как я это вижуДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать ТЗ для сайта Сайт должен быть написан на фрейворке yii 2.0 Я покажу пример личного кабинета Функционал 1 в 1 как на примере, только с доработками Которые дам в ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад