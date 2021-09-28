danilasobolevbiz

Необходимо продумать способы взаимодействия, рабочие схемы Тема связанная с психологией людей Оставляйте свой телеграм, подробнее расскажу там
Данила Соболев danilasobolevbizdanilasobolevbiz
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт: [url=https://angarstroysib.ru/]https://angarstroysib.ru[/url] CMS: bitrix 1) Внести изменения в слайдер, добавив некоторые надписи 2) Изменить общий вид раздела [url=https://angarstroysib.ru/projects/]https://angarstroysib.ru/projects/[/url] 3) Добавить раздел в виде блога и раздел с галерей в главное меню Техническое задание прилагаетсяСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо поставить шаблон WP Тематике вебстудия И перенести контент с моего старого сайта В приоритете исполнитель у которого есть крутые шаблоны Если нет, давайте вместе выберем в интернетеСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
https://www.figma.com/file/ah0HKoci6hU3p6KJP9QkFO/Kursy-po-1C-Тильда?node-id=0%3A1 Ссылка на макет Необходимо сделать верстку. Желательно сегодня до конца дня. Сразу пожалуйста пишите цену. С уважением.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 года назад
Есть такой дизайн [url=https://www.figma.com/file/18YSdN6rqSFdcO0jzkwfJP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/18YSdN6rqSFdcO0jzkwfJP/...[/url] Он полностью сверстаный Задача сделать функционал, чтобы работало через браузер Сколько будет стоить? Задача срочнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Для обучения соответствующей нейросети, требуется корпус данных для обучения. В нашем фокусе интереса - эмоции персонажей. То есть ожидаемый результат - набор аудио-семплов с корректными наименованиями вроде "vo_expr_hug". Вот вспомогательные материалы: Утилита для экстракции аудио на cpp ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад