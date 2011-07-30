Родионова Юлия Сергеевна.
Дата рождения: 09.06.87.
Контактный телефон: 89653879593
e-mail: [email protected]
Домашний адрес: МО, г. Балшиха
Образование (2004-2010) –Высшее архитектурное.
Южно - Уральский Государственный Университет, архитектурный факультет, специализация «Дизайн окружающей среды». В 2010 году получила диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация «Архитектор-дизайнер».
Опыт работы:
Июнь-август 2006 г. – частная практика (роспись стен и потолка детских комнат).
2007 г. – частная практика (дизайн жилых квартир)
В обязанности входило: создание интерьера от обмеров до авторского надзора.
Октябрь 2007 г. – май 2008 – ООО КСК «Нагель».
Должность: помощник архитектора.
Выполняемая работа: дизайн-проекты коттеджей, таунхаусов, гаражей; планировка помещений; работа с технической документацией; вычерчивание чертежей АР, АС; эскизные проекты.
Май 2008 г. – июль 2009 – ООО ПКБ «Континент».
Должность: архитектор
Выполняемая работа: эскизные проекты жилых домов; разработка чертежей АР, АС; планировка помещений; 3d визуализация проектов в 3D MAX (v-ray); авторский надзор, работа с заказчиком.
2009 г. – частная практика (дизайн интерьеров жилых квартир)
В обязанности входило: создание интерьера от обмеров до авторского надзора.
С августа 2010 - ООО "ПРОЕКТСЕРВИС"
Должность: архитектор.
Выполняемая работа: эскизные проекты жилых и общественых зданий; разработка чертежей АР, АС; планировка помещений; 3d визуализация проектов в 3D MAX (v-ray); авторский надзор, работа с заказчиком.
Дополнительная информация:
- Профессиональный уровень работы с компьютерными программами:
AutoCAD , 3DMax (+ v-ray), Archicad, Adobe Photoshop, CorelDraw, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint; базовый уровень работы в программах Microsoft Exel; базовый уровень работы с другими приложениями и программами ПК.
- Имею свидетельство об окончании школы искусств по специальности «Изобразительное искусство».
- Владение английским языком на среднем уровне.
- Имею водительское удостоверение категории В.
- Хобби: архитектура, дизайн, чтение, чтение научно-популярной литературы, танцы.
- О себе: ответственно и творчески подхожу к поставленным задачам; работаю как самостоятельно, так и в команде; пунктуальна; аккуратна; целеустремленна; нахожу время для самообразования.
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