Архитектор-дизайнер

Родионова Юлия Сергеевна.

Дата рождения: 09.06.87.

Контактный телефон: 89653879593

e-mail: [email protected]

Домашний адрес: МО, г. Балшиха

Образование (2004-2010) –Высшее архитектурное.

Южно - Уральский Государственный Университет, архитектурный факультет, специализация «Дизайн окружающей среды». В 2010 году получила диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация «Архитектор-дизайнер».

Опыт работы:

Июнь-август 2006 г. – частная практика (роспись стен и потолка детских комнат).

2007 г. – частная практика (дизайн жилых квартир)

В обязанности входило: создание интерьера от обмеров до авторского надзора.

Октябрь 2007 г. – май 2008 – ООО КСК «Нагель».

Должность: помощник архитектора.

Выполняемая работа: дизайн-проекты коттеджей, таунхаусов, гаражей; планировка помещений; работа с технической документацией; вычерчивание чертежей АР, АС; эскизные проекты.

Май 2008 г. – июль 2009 – ООО ПКБ «Континент».

Должность: архитектор

Выполняемая работа: эскизные проекты жилых домов; разработка чертежей АР, АС; планировка помещений; 3d визуализация проектов в 3D MAX (v-ray); авторский надзор, работа с заказчиком.

2009 г. – частная практика (дизайн интерьеров жилых квартир)

В обязанности входило: создание интерьера от обмеров до авторского надзора.

С августа 2010 - ООО "ПРОЕКТСЕРВИС"

Должность: архитектор.

Выполняемая работа: эскизные проекты жилых и общественых зданий; разработка чертежей АР, АС; планировка помещений; 3d визуализация проектов в 3D MAX (v-ray); авторский надзор, работа с заказчиком.

Дополнительная информация:

- Профессиональный уровень работы с компьютерными программами:

AutoCAD , 3DMax (+ v-ray), Archicad, Adobe Photoshop, CorelDraw, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint; базовый уровень работы в программах Microsoft Exel; базовый уровень работы с другими приложениями и программами ПК.

- Имею свидетельство об окончании школы искусств по специальности «Изобразительное искусство».

- Владение английским языком на среднем уровне.

- Имею водительское удостоверение категории В.

- Хобби: архитектура, дизайн, чтение, чтение научно-популярной литературы, танцы.

- О себе: ответственно и творчески подхожу к поставленным задачам; работаю как самостоятельно, так и в команде; пунктуальна; аккуратна; целеустремленна; нахожу время для самообразования.