Приветствую вас, меня зовут Дмитрий Просветов Я копирайтер пишу тексты для сайтов уже больше

шести лет. Каждый день обучаюсь и совершенствую свои навыки. Пишу статьи на

тематику сайтостроения и заработке в сети. У меня есть клиенты на текстовых

биржах, которые оставляют про меня хорошие отзывы.

Последние три года писал статьи для сайта https://public-pc.com/. Дополнительные знания. Имею опыт в создании сайтов на HTML и CSS. Знаком с Wordpress, Ссылка на примеры работ: http://dmitriyprosvetov.net.ua/.

Мне интересно писать интересный, уникальный контент и я постоянно совершенствуюсь в вопросах

связанных с написанием статей. Пишу тексты понятные для людей. Использую только

понятные слова, поэтому тексты легко читаются. Мои статьи будут для вас

интересны и полезны.

Почему тексты заказывают у меня?

· Подробно разбираю тему проекта;

· Раскрывают тему в тексте;

· Делаю текст интересным, чтобы его дочитали до конца;

· Добавляю к тексту крутые заголовки;

· Мои гарантии - работа, выполненная в полном объеме;

· Если не успею в сроки вам скидка 20%. Время ценный ресурс для предпринимателя если я не справлюсь в оговоренные сроки цена за проект

снижается на 20%

· Ваши данные не будут переданы третьим лицам;

· Вы экономите кучу времени, которые сможете инвестировать в развитие бизнеса или его масштабирование;