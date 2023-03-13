Дмитрий Просветов dprosvetovdprosvetov
Приветствую вас, меня зовут Дмитрий Просветов Я копирайтер пишу тексты для сайтов уже больше
шести лет. Каждый день обучаюсь и совершенствую свои навыки. Пишу статьи на
тематику сайтостроения и заработке в сети. У меня есть клиенты на текстовых
биржах, которые оставляют про меня хорошие отзывы.
Последние три года писал статьи для сайта https://public-pc.com/. Дополнительные знания. Имею опыт в создании сайтов на HTML и CSS. Знаком с Wordpress, Ссылка на примеры работ: http://dmitriyprosvetov.net.ua/.
Мне интересно писать интересный, уникальный контент и я постоянно совершенствуюсь в вопросах
связанных с написанием статей. Пишу тексты понятные для людей. Использую только
понятные слова, поэтому тексты легко читаются. Мои статьи будут для вас
интересны и полезны.
Почему тексты заказывают у меня?
· Подробно разбираю тему проекта;
· Раскрывают тему в тексте;
· Делаю текст интересным, чтобы его дочитали до конца;
· Добавляю к тексту крутые заголовки;
· Мои гарантии - работа, выполненная в полном объеме;
· Если не успею в сроки вам скидка 20%. Время ценный ресурс для предпринимателя если я не справлюсь в оговоренные сроки цена за проект
снижается на 20%
· Ваши данные не будут переданы третьим лицам;
· Вы экономите кучу времени, которые сможете инвестировать в развитие бизнеса или его масштабирование;