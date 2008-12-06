Требуется написать кредитный калькулятор как на сайте http://www.ricardo.com.ua/calculator/credit
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сервер Xeon CPU 3.20GHz, 2 cores + 2 Gb RAM на котором в данный момент стоит 1 сайт (DLE) и свежий форум (vbulletin). По вечерам наблюдается пиковая загрузка ЦП сервера, в основном это mysql, ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать дизайн развлекательной тематики для сайта на основе DLE 9.0 (что-то в стиле FREEDOM (таково название сайта) текущий дизайн O2-design, можно в этом же исполнении только более доработанном)Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ранее уже создавался мною подобный проект ( http://www.weblancer.net/projects/196860.html ). Но из-за отсутствия толкового ТЗ толком ничего не вышло. Движок сайта на ваше усмотрение. Либо самопис, либо что-то уже из готового. Основное что должно быть на сайте: - рейтинг ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
Как вы уже поняли, необходимо создать сайт для города. ОСНОВНОЕ что должно быть: - чат - рейтинг магазинов (цен среди них) - каталог предприятий Хотелось бы отметить, будет несколько подразделов (всякого рода справки) и для каждого раздела должен сменятся дизайн ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Необходимо создать сайт, по примеру 0629.com.ua. Функционал тот же что и там.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Быть может название не совсем понятное, постараюсь объяснить что к чему. Есть сайт который расположен в сети, но с выходом в интернет, поступают предложения от рекламодателей, в основном на размещения тизеров различных. Но ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт автоматической оплаты за сеть/интернет. Необходимо дабы пользователь вводил свои данные (логин или телефон) и сумму на которую следует пополнить счет (wmu валюта если играет роль).Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо нагнать трафф на сайт (около 1000 хостов в сутки) на пару дней. Какой именно это будет трафф значения не имеет. Выслушаю ваши предложения.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать анимированную кнопку под сайт, но на самой кнопке адрес писаться не должен. http://freedom.net.sumy.uaБаннеры22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен модуль/хак который бы автоматически пользователей сортировал на группы по маскам айпи. Желательно что б модуль мог существуещих пользователей разсортировать и новых при регистрацииВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется кроссбраузерная верстка сайта http://freedom.net.sumy.ua.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, точнее форум в Яндекс Каталоге, требуется поднять тиц до 100. На данный момент тИЦ 10.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется повысить посещаймость сайта, чем больше будет тем лучше. На данный момент посещаймость до 200 хостов в сутки. Для начала хотяб разогнать до 500 или 1000 хостов ps. Бюджет туговат, рассмотрю любые спосбоы оплаты http://antifront.comПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад