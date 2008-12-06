drop

Максим drop

 
35 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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  • Разработка развлекательного дизайна для DLE 9.0

    Требуется создать дизайн развлекательной тематики для сайта на основе DLE 9.0 (что-то в стиле FREEDOM (таково название сайта) текущий дизайн O2-design, можно в этом же исполнении только более доработанном)

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Городской портал

    Ранее уже создавался мною подобный проект ( http://www.weblancer.net/projects/196860.html ). Но из-за отсутствия толкового ТЗ толком ничего не вышло. Движок сайта на ваше усмотрение. Либо самопис, либо что-то уже из готового. Основное что должно быть на сайте: - рейтинг ...

    HTML
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка городского (информационного) портала

    Как вы уже поняли, необходимо создать сайт для города. ОСНОВНОЕ что должно быть: - чат - рейтинг магазинов (цен среди них) - каталог предприятий Хотелось бы отметить, будет несколько подразделов (всякого рода справки) и для каждого раздела должен сменятся дизайн ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Зеркало сайта

    Доброго времени суток. Быть может название не совсем понятное, постараюсь объяснить что к чему. Есть сайт который расположен в сети, но с выходом в интернет, поступают предложения от рекламодателей, в основном на размещения тизеров различных. Но ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт автоматической оплаты через webmoney

    Нужно написать скрипт автоматической оплаты за сеть/интернет. Необходимо дабы пользователь вводил свои данные (логин или телефон) и сумму на которую следует пополнить счет (wmu валюта если играет роль).

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нагнать трафф

    Доброго времени суток. Необходимо нагнать трафф на сайт (около 1000 хостов в сутки) на пару дней. Какой именно это будет трафф значения не имеет. Выслушаю ваши предложения.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Кнопка для сайта 88*31

    Необходимо создать анимированную кнопку под сайт, но на самой кнопке адрес писаться не должен. http://freedom.net.sumy.ua

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль автогруппы для DLE

    Нужен модуль/хак который бы автоматически пользователей сортировал на группы по маскам айпи. Желательно что б модуль мог существуещих пользователей разсортировать и новых при регистрации

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Antifront

    Требуется повысить посещаймость сайта, чем больше будет тем лучше. На данный момент посещаймость до 200 хостов в сутки. Для начала хотяб разогнать до 500 или 1000 хостов ps. Бюджет туговат, рассмотрю любые спосбоы оплаты http://antifront.com

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
qvgroup
Qvgroup 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Скрипт автоматической оплаты через webmoney
Интересное задание, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично выполнил свою работу. Знает своё дело.
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