Оптимизация apache2 + mysql

Есть сервер Xeon CPU 3.20GHz, 2 cores + 2 Gb RAM на котором в данный момент стоит 1 сайт (DLE) и свежий форум (vbulletin). По вечерам наблюдается пиковая загрузка ЦП сервера, в основном это mysql, apache бывает грузит по 20% каждый из процессов.

Вообщем требуется оптимизация системы с расчетом на то что на сервере будет располагаться ещё пару сайтов.

Для справки: ос Debian Lenny 6.0

Ниже прилагаю скрин top'a, на сайте 77 человек (утро)