На сервер с CentOS поставить Direct Admin.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок307 просмотров

Для Direct Admin выделим деньги отдельно. Вам необходимо будет его купить и установить на сервер.

Просьба обращаться только тем, кто знает и где приобрести и соответсвенно, как поставить.

CentOS
14 лет назад
sergwein
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров