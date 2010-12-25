Никогда не работал с этим провайдером, более того, сам по себе не работал с линуксом напрямую, только пользовался как программист FTP и SSH, но сам - программист среднего уровня. Первый проект ...
Консультация по раздаче доменов
Здравствуйте!
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО понимает о чём речь идет!
Дать информацию о возможности организации раздачи доменов 3-го уровня!
Вопросы:
1) Нужна ли лицензия на "телематические услуги"? Можно этот нюанс обойти?
2) Можно организовать на VPS или нужен свой сервер?
3) Сколько приблизительно стоит организовать такой сервис бюджетный вариант и по хорошему?
4) Ознакомить с другими возможными трудностями!
Заявки фрилансеров
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