Консультация по раздаче доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Здравствуйте!

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО понимает о чём речь идет!

Дать информацию о возможности организации раздачи доменов 3-го уровня!

Вопросы:

1) Нужна ли лицензия на "телематические услуги"? Можно этот нюанс обойти?

2) Можно организовать на VPS или нужен свой сервер?

3) Сколько приблизительно стоит организовать такой сервис бюджетный вариант и по хорошему?

4) Ознакомить с другими возможными трудностями!

14 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров