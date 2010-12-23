Настроить сервер для ROR приложений на AMAZONE

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Настроить в облаке амазона сервер для развертывания ROR (на mysql) приложения.

только с опытом

upd: OS freebsd

MySQL
14 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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