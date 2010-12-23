Mikrotik настройка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки251 просмотр

Simple Queues в микротике функцыя которая дает приоритеты по айпи можно поставить для разных айпи разные скорости и приоритеты по протоколам нужна помощ в настройке

14 лет назад
gevs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров