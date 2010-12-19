Настроить VPS (Windows server) и перенести сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок214 просмотров

Необходимо настроить VPS (Windows Server, IIS, MS SQL, ASP (классическая)) и перенести на него работающий сайт.

SQL
14 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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