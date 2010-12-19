Никогда не работал с этим провайдером, более того, сам по себе не работал с линуксом напрямую, только пользовался как программист FTP и SSH, но сам - программист среднего уровня. Первый проект ...
Настроить VPS (Windows server) и перенести сайт
Необходимо настроить VPS (Windows Server, IIS, MS SQL, ASP (классическая)) и перенести на него работающий сайт.
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