Настройка микротика как узла радиодоступа WiFi

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Нужно настроить так чтобы клиенты подкльючались через вайфай и канал распределялся между ними при выравнивании входящего и исходящево трафика при вирусах откльючал клиента от точки доступа и выравнивал общую нагрузку на радио линк

14 лет назад
gevs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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