Антивирус для Linux

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок202 просмотра

Нужно установить и настроить антивирус clamav на сервер.

ОС Linux CentOS 5.3

CentOSLinux
14 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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