Настройка безопасности Flash Media Server 3

Здравствуйте,

В виду отправки пакетов посредством хакерских программ на FМS-сервер все приложения на этом FМS сервере перегружаются. Хотелось бы предотвратить перегрузку приложений и защитить FМS от внешних атак.

Сколько это будет стоить и в какие сроки вы смогли бы этот вопрос решить?

Спасибо заранее!