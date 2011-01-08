Настройка безопасности Flash Media Server 3

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Здравствуйте,

В виду отправки пакетов посредством хакерских программ на FМS-сервер все приложения на этом FМS сервере перегружаются. Хотелось бы предотвратить перегрузку приложений и защитить FМS от внешних атак.

Сколько это будет стоить и в какие сроки вы смогли бы этот вопрос решить?

Спасибо заранее!

14 лет назад
freezeman
Алексей 
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Был
6 лет назад

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aha_
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aha_
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