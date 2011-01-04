Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не ...
Установка настройка jabber сервера + MUC
Есть виртуалка Ubuntu 10.10 - (с 256Mb памяти)
Нужно туда установить Jabber сервер полегче с MUC
и только выбранные JID должны иметь право создавать и читать конференции (вообще нужен только 1 room)
нужно создать скрипт который устанавливает все это, копирует нужные конфигурационные файлы и запускает
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Установил RED5 (аналог Flash Media Server), но войти в админку не могу. Там надо устанавить отдельно плагин для этого. Задача вот в чем: 1) Настроить ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо установить и настроить microsoft project и outlook exchange. Заявки без указания сроков и ориентировочной стоимости не рассматриваются.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Для Direct Admin выделим деньги отдельно. Вам необходимо будет его купить и установить на сервер. Просьба обращаться только тем, кто знает и где приобрести и соответсвенно, как поставить.Системное администрирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО понимает о чём речь идет! Дать информацию о возможности организации раздачи доменов 3-го уровня! Вопросы: 1) Нужна ли лицензия на "телематические услуги"? Можно этот нюанс обойти? ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Настроить в облаке амазона сервер для развертывания ROR (на mysql) приложения. только с опытом upd: OS freebsdСистемное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Simple Queues в микротике функцыя которая дает приоритеты по айпи можно поставить для разных айпи разные скорости и приоритеты по протоколам нужна помощ в настройкеСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно настроить так чтобы клиенты подкльючались через вайфай и канал распределялся между ними при выравнивании входящего и исходящево трафика при вирусах откльючал клиента от точки доступа и выравнивал общую нагрузку на ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо настроить VPS (Windows Server, IIS, MS SQL, ASP (классическая)) и перенести на него работающий сайт.Системное администрирование8 заявокЗакрыт14 лет назад