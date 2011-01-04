Установка настройка jabber сервера + MUC

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Закрыт5 заявок164 просмотра

Есть виртуалка Ubuntu 10.10 - (с 256Mb памяти)

Нужно туда установить Jabber сервер полегче с MUC

и только выбранные JID должны иметь право создавать и читать конференции (вообще нужен только 1 room)

нужно создать скрипт который устанавливает все это, копирует нужные конфигурационные файлы и запускает

Ubuntu
14 лет назад
cpp_php
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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