Установка настройка jabber сервера + MUC

Есть виртуалка Ubuntu 10.10 - (с 256Mb памяти)

Нужно туда установить Jabber сервер полегче с MUC

и только выбранные JID должны иметь право создавать и читать конференции (вообще нужен только 1 room)

нужно создать скрипт который устанавливает все это, копирует нужные конфигурационные файлы и запускает