Необходимо установить и настроить microsoft project и outlook exchange. Заявки без указания сроков и ориентировочной стоимости не рассматриваются.
Установка и настройка RED5 под Linux CentOS
Здравствуйте,
Установил RED5 (аналог Flash Media Server), но войти в админку не могу. Там надо устанавить отдельно плагин для этого.
Задача вот в чем:
1) Настроить RED5 (задать пароль админа)
2) Установить и настроить видеочат. Скрипт написан под RED5.
Часто бывают мелкие заказы по настройке Linux. Очень бы хотелось сотрудничать на постоянной основе.
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