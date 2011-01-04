Установка и настройка RED5 под Linux CentOS

Здравствуйте,

Установил RED5 (аналог Flash Media Server), но войти в админку не могу. Там надо устанавить отдельно плагин для этого.

Задача вот в чем:

1) Настроить RED5 (задать пароль админа)

2) Установить и настроить видеочат. Скрипт написан под RED5.

Часто бывают мелкие заказы по настройке Linux. Очень бы хотелось сотрудничать на постоянной основе.