Project server 2010

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Необходимо установить и настроить microsoft project и outlook exchange. Заявки без указания сроков и ориентировочной стоимости не рассматриваются.

14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад