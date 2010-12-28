Настройка сервера Amazon (ECC) под PHP-проект

Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет.

Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик.

Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по поводу масштабируемости). Амазон выглядит наиболее привлекательно.

Ищу специалиста, который бы мог разово настроить сервер, на который я бы мог залить сайт и не беспокоиться, посетит ли его 10 пользователей или 1000000.

Нужно настроить Linux+Nginx+MySQL+PHP+Memcached, а также SSH+FTP доступ.