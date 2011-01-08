Настройка VDS

Добрый день.

Есть сайт на VDS (ISPmanager-Lite 4.3.50.3 под FreeBSD-8.0). Проблема в том, что сайт довольно туго открывается и периодически службы мониторинга говорят о недоступности сайта. При включении nginx [engine x] все становится хорошо, но скрипт на сайте не справляется с обработкой больших баз.

Готов заплатить нормальные деньги за нормальную помощь.