Настройка почтовой программы

Есть сервер на Windows XP.

на нем стоит XMail. Он почему-то шлет сообщения в Тайвань. Это явно какой-то спам. Причем этого спама очень много.

Надо разобраться, почему он шлет спам или установить другой сервис, чтобы можно было с сайта посылать сообщения.