Здравствуйте, В виду отправки пакетов посредством хакерских программ на FМS-сервер все приложения на этом FМS сервере перегружаются. Хотелось бы предотвратить перегрузку приложений и защитить FМS от внешних атак. Сколько ...
Настройка почтовой программы
Есть сервер на Windows XP.
на нем стоит XMail. Он почему-то шлет сообщения в Тайвань. Это явно какой-то спам. Причем этого спама очень много.
Надо разобраться, почему он шлет спам или установить другой сервис, чтобы можно было с сайта посылать сообщения.
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