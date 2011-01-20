Настройка почтовой программы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Есть сервер на Windows XP.

на нем стоит XMail. Он почему-то шлет сообщения в Тайвань. Это явно какой-то спам. Причем этого спама очень много.

Надо разобраться, почему он шлет спам или установить другой сервис, чтобы можно было с сайта посылать сообщения.

14 лет назад
Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$10
1 день
Очень доволен данным фрилансером. Еще не увидев проблемы, Илья подсказал решение и быстро решил проблему, которая уже давно мучила меня. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик! чёткая постановка цели и мгновенная оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад