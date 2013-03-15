ФИО: Соловьёв Алексей Сергеевич
e-mail: [email protected]
ICQ: 664-866-097
Страна: Россия
Город: Екатеринбург
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Копирайтинг.
Рерайтинг.
Сео - статьи.
Рекламные тексты.
Описания к товарам.
Тексты на главную.
Технические статьи.
Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)
Редактирование.
Работаю с программами AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, КОМПАС-3D, MATLAB, Mathcad
Охотно и быстро осваиваюсь в новых сферах
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Образование высшее (специальность) :
- промышленное и гражданское строительство
- автоматизация и управление (IT)
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Занимаюсь "фрилансом" около года. Выполняю работы качественно и в срок.
Творческий подход к работе, чувство прекрасного присутствует :-)
Стоимость моих услуг зависит от работы, которую Вы предложите.
Пишите, рад любому сотрудничеству.