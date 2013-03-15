ФИО: Соловьёв Алексей Сергеевич

e-mail: [email protected]

ICQ: 664-866-097

Страна: Россия

Город: Екатеринбург

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Копирайтинг.

Рерайтинг.

Сео - статьи.

Рекламные тексты.

Описания к товарам.

Тексты на главную.

Технические статьи.

Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)

Редактирование.

Работаю с программами AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, КОМПАС-3D, MATLAB, Mathcad

Охотно и быстро осваиваюсь в новых сферах

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Образование высшее (специальность) :

- промышленное и гражданское строительство

- автоматизация и управление (IT)

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Занимаюсь "фрилансом" около года. Выполняю работы качественно и в срок.

Творческий подход к работе, чувство прекрасного присутствует :-)

Стоимость моих услуг зависит от работы, которую Вы предложите.

Пишите, рад любому сотрудничеству.