eva_voron

Евгения Воронина eva_voron

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

Графический дизайнер

Образование      СПбГУПТД

Проф. опыт         2017-2018  художник-дизайнер работодатель киностудия "Ленфильм"

                            2016-2017  граф. дизайнер работодатель Арт студия 

Портфолио         https://www.behance.net/voroninaeva79c 

                           https://www.instagram.com/evgeniia_voron/?hl=ru

Профессиональные навыки:владею основами живописи и рисунка, композиции,  колористики; знаю печатные и допечатные процессы; умею рисовать от руки/ на планшете; владею основами фотографии, ретуши, цветокоррекции, реставрации фотографий; создание макетов графического дизайна, ведение проекта от начала и до конца работы над ним; умею работать с брендбуками, техническими требованиями и брифами; верстаю многостраничные издания; слежу за актуальными тенденциями в графическом и коммуникационном дизайне; стремлюсь к совершенству в своей профессии; в работе нацелена на лучший результат, внимательна к деталям; выстраиваю рабочие отношения на основе доверия и уважения;Хорошее знание ПК: Illustrator, Photoshop, InDesign,Lightroom, MS OfficeКурсы: Английского языкаИзучаю анимацию курсы Adobe Premiere Pro

InDesignIllustratorPhotoshopБрендбук
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$30/час
от $30от 4 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$25/час
от $25от 4 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга