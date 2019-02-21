Графический дизайнер

Графический дизайнер

Образование СПбГУПТД

Проф. опыт 2017-2018 художник-дизайнер работодатель киностудия "Ленфильм"

2016-2017 граф. дизайнер работодатель Арт студия

Портфолио https://www.behance.net/voroninaeva79c

https://www.instagram.com/evgeniia_voron/?hl=ru

Профессиональные навыки:владею основами живописи и рисунка, композиции, колористики; знаю печатные и допечатные процессы; умею рисовать от руки/ на планшете; владею основами фотографии, ретуши, цветокоррекции, реставрации фотографий; создание макетов графического дизайна, ведение проекта от начала и до конца работы над ним; умею работать с брендбуками, техническими требованиями и брифами; верстаю многостраничные издания; слежу за актуальными тенденциями в графическом и коммуникационном дизайне; стремлюсь к совершенству в своей профессии; в работе нацелена на лучший результат, внимательна к деталям; выстраиваю рабочие отношения на основе доверия и уважения;Хорошее знание ПК: Illustrator, Photoshop, InDesign,Lightroom, MS OfficeКурсы: Английского языкаИзучаю анимацию курсы Adobe Premiere Pro