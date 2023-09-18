Привет, Я опытный веб-разработчик, который поможет вам решить ваши проблемы.
Мой Опыт
Я имею пол года опыта коммерческой разработки проекта https://platform.soer.pro/. Там я работал Front-end программистом в команде. На той работе я устранял баги и дописывал новый функционал. Ушел оттуда по собственному желанию.
Теперь о технологиях которыми я владею
Javascript/TypeScript
Владею библиотекой React и фреймворком Angular.
Angular'ом пользовался в вышеупомянутой команде.
На React.js делал несколько пет-проектов и немного участвовал в open-source проекте.
Могу разрабатывать сайты малой и средней сложности, использовать существующее API, всё красиво, с анимациями, переходами и прочим.
Умею делать качественную адаптивную вёрстку, которая не сломается в самых популярных браузерах.
Стек технологий: Git, Angular, React, RxJs, Redux, Ant Design, Gulp, Webpack
Python
Владею библиотекой aiogram. Разрабатывал двух телеграмм-ботов, один на заказ, другой в качестве тестового задания.
Также разрабатывал под десктоп (тоже на заказ) с помощью PySide (QT-фреймворк).
Основное направление - разработка ботов, но могу использовать питон для любых целей.
PHP
PHP использую для разработки личного проекта. Владею фреймворком Laravel. Также знаю Wordpress и могу создавать/дорабатывать темы, плагины и сайты для этой CMS
Портфолио
- Веб-платформа для обучения программистов1 просмотр
- Шуточный телеграм бот для группы1 просмотр
- Сайт-портфолио для художника1 просмотр
- Сайт строительной компаниинет просмотров
- Интернет-магазин книгнет просмотров
- Delote Beautyнет просмотров