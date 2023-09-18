Опытный Fullstack Веб-разработчик

Привет, Я опытный веб-разработчик, который поможет вам решить ваши проблемы.



Мой Опыт

Я имею пол года опыта коммерческой разработки проекта https://platform.soer.pro/. Там я работал Front-end программистом в команде. На той работе я устранял баги и дописывал новый функционал. Ушел оттуда по собственному желанию.



Теперь о технологиях которыми я владею



Javascript/TypeScript

Владею библиотекой React и фреймворком Angular.

Angular'ом пользовался в вышеупомянутой команде.

На React.js делал несколько пет-проектов и немного участвовал в open-source проекте.

Могу разрабатывать сайты малой и средней сложности, использовать существующее API, всё красиво, с анимациями, переходами и прочим.

Умею делать качественную адаптивную вёрстку, которая не сломается в самых популярных браузерах.

Стек технологий: Git, Angular, React, RxJs, Redux, Ant Design, Gulp, Webpack

Python

Владею библиотекой aiogram. Разрабатывал двух телеграмм-ботов, один на заказ, другой в качестве тестового задания.

Также разрабатывал под десктоп (тоже на заказ) с помощью PySide (QT-фреймворк).

Основное направление - разработка ботов, но могу использовать питон для любых целей.



PHP

PHP использую для разработки личного проекта. Владею фреймворком Laravel. Также знаю Wordpress и могу создавать/дорабатывать темы, плагины и сайты для этой CMS