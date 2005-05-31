Компании "ITG Ukraine"требуются BLACKBERRY и PALM программисты Требования: Обязателен опыт разработки приложений для BLACKBERRY и PALM Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScript
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются Flash-дизайнеры Требования: Навыки работы в Flash, HTML, Photoshop. Знание web-технологий. Примеры собственных разработок. Приветствуется: Опыт работы в CorelDraw, Illustrator, 3D maxВеб-программирование18 заявокЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются .NET программисты. Требования: Навыки объктно-ориентированного программирования Знание .NET Framework, C#, VB.NET, ASP.NET технологии Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScriptВеб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются специалисты по тестированию ПО. Требования: Высшее образование (или 5 курс) Знание Windows, MS Office Знание английского языка Приветствуется: Знание методологии и принципов тестирования Знание основ СУБДТестирование ПО23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются BLACKBERRY и PALM программисты Требования: Обязателен опыт разработки приложений для BLACKBERRY и PALM Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScriptВеб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются Flash-дизайнеры Требования: Навыки работы в Flash, HTML, Photoshop. Знание web-технологий. Примеры собственных разработок. Приветствуется: Опыт работы в CorelDraw, Illustrator, 3D max.Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются специалисты по тестированию ПО. Требования: Высшее образование (или 5 курс) Знание Windows, MS Office Знание английского языка Приветствуется: Знание методологии и принципов тестирования Знание основ СУБД.Тестирование ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
Компании "ITG Ukraine"требуются .NET программисты. Требования: Навыки объктно-ориентированного программирования Знание .NET Framework, C#, VB.NET, ASP.NET технологии Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScriptВеб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад