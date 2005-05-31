fund

Гость fund

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
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  • BLACKBERRY и PALM программисты

    Компании "ITG Ukraine"требуются BLACKBERRY и PALM программисты Требования: Обязателен опыт разработки приложений для BLACKBERRY и PALM Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScript

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-дизайнеры

    Компании "ITG Ukraine"требуются Flash-дизайнеры Требования: Навыки работы в Flash, HTML, Photoshop. Знание web-технологий. Примеры собственных разработок. Приветствуется: Опыт работы в CorelDraw, Illustrator, 3D max

    HTML
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • .NET программисты

    Компании "ITG Ukraine"требуются .NET программисты. Требования: Навыки объктно-ориентированного программирования Знание .NET Framework, C#, VB.NET, ASP.NET технологии Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScript

    Javascript
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются специалисты по тестированию ПО

    Компании "ITG Ukraine"требуются специалисты по тестированию ПО. Требования: Высшее образование (или 5 курс) Знание Windows, MS Office Знание английского языка Приветствуется: Знание методологии и принципов тестирования Знание основ СУБД

    Тестирование ПО23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • BLACKBERRY и PALM программист

    Компании "ITG Ukraine"требуются BLACKBERRY и PALM программисты Требования: Обязателен опыт разработки приложений для BLACKBERRY и PALM Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScript

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-дизайнер

    Компании "ITG Ukraine"требуются Flash-дизайнеры Требования: Навыки работы в Flash, HTML, Photoshop. Знание web-технологий. Примеры собственных разработок. Приветствуется: Опыт работы в CorelDraw, Illustrator, 3D max.

    HTML
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поиск специалистов по тестированию ПО

    Компании "ITG Ukraine"требуются специалисты по тестированию ПО. Требования: Высшее образование (или 5 курс) Знание Windows, MS Office Знание английского языка Приветствуется: Знание методологии и принципов тестирования Знание основ СУБД.

    Тестирование ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поиск .NET программиста

    Компании "ITG Ukraine"требуются .NET программисты. Требования: Навыки объктно-ориентированного программирования Знание .NET Framework, C#, VB.NET, ASP.NET технологии Знание MS SQL Server 2000 Технический английский Приветствуется: Знание XML/XSLT, JavaScript

    Javascript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад