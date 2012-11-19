gdnmsk

Денис gdnmsk

 
36 летРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$110
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта "Агенство недвижимости"
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Работа выполнена в срок, все пожелания учтены. Спасибо! Будем работать дальше!
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