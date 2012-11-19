Всем привет. Есть готовый макет главной страницы, нужно сверстать и одеть на сайт (1с-битрикс). Предлагайте цены и сроки.
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
10 лет назад
Всем привет. Есть готовый макет главной страницы, нужно сверстать и одеть на сайт (1с-битрикс). Предлагайте цены и сроки.
Интересует дизайн главной страницы сайта по продаже недвижимости. Сроки в пределах недели.
Тема: юриспруденция, государство в этом ключе. Объем — 2000 -2500 зн. Вставить нужные ключи. Уникальность 92–95 %. От вас — грамотность, осведомленность. Примеры работ на данную тематику приветствуются!