Системный администратор Unix
сен 2012 - ноя 2012 (3 мес)
Astelit, ТМ life:) (http://www.life.com.ua)
более 500 сотрудников; Телекоммуникации / Связь
Установка и настройка HP-UX.
Установка и настройка Oracle linux, Rhel (5-6).
Установка и настройка Solaris.
Мониторинг серверов.
Построение статистической отчетности по загрузке и производительности серверов.
Главный специалист
сен 2011 - окт 2011 (2 мес)
Банк Кипра
от 100 до 500 сотрудников; Банки
Администрирование домена.
Установка настройка и администрирование Oracle на тестовых серверах.
Поддержка пользователей, отделений. Выполнение и переадрессация заявок пользователей на Аутсорсинговую компанию обслуживающую отделения.
Системный администратор
май 2010 - май 2011 (1 год 1 мес)
"ПроФикс" Сервис Бюро.
от 100 до 500 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования
Администрирование, и мониторинг серверов SWIFT на базе 2003/2008 сервер + Oracle embedded.
Консультация и обучение пользователей(банков).
Настройка маршрутизации сообщений SWIFT внутри системы.Настройка формирование выписок и платежных поручений банкам.
Мониторинг работы серверов, архивирование баз настроек и сообщений. Резервное копирование.
Администрирование и управление HSM BOX(защищенное хранилище сертификатов PKI ключей)
Начальник отдела автоматизации
дек 2006 - дек 2009 (3 года 1 мес)
ВАТ "НК БАНК"
от 20 до 50 сотрудников; Банки
Полное обеспечение работы банка.
В частности:
Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.
Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX
Администрирование Win2003 Сервер(домен).
Администрирование proxy/mail сервера на базе Gentoo linux(написание скриптов), postfix/spamassassin/squid/iptables.
Открытие/закрытие банковского дня.
Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)
Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.
Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.
Переезд в новый офис.
Открытие нескольких отделений.
Подключение и работа с Укркарт.
Установка и инкассация банкоматов ПОС терминалов.
Закупка и сборка техники.
Настройка и администрирование/программирование телекомуникаций Cisco, MiniATC Panasonic, монтаж сети.
Знание и формирование некоторой отчетности НБУ.
WesternUnion... Итп.
Управление работой отдела.
Главный инженер отдела по поддержке филиалов и удаленных подразделений банка.
июн 2006 - дек 2006 (7 мес)
АКБ "Форум"
более 500 сотрудников; Банки
Поддержка ОДБ Б2, IFOBS работающих на базе Redhat Linux + Oracle+ Jboss
Открытие закрытие банковского дня.
Открытие и запуск Тернопольского филиала банка(Установка B2, настройка сделок, обучение ползователей).
Написание отчетов под Б2.
Консультация сотрудников банка и тестирование новых компонентов АБС Б2.
Инженер-технолог
окт 2005 - апр 2006 (7 мес)
АКБ "Гарант"
от 20 до 50 сотрудников; Банки
Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.
Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX
Администрирование Win2003 Сервер(домен)
Открытие/закрытие банковского дня.
Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)
Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.
Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.
Инженер-технолог, Зам. начальника отдела автоматизации
фев 2003 - сен 2005 (2 года 8 мес)
Фермерский Земельный Акционерный банк
от 20 до 50 сотрудников; Банки
Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.
Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX
Администрирование Win2003 Сервер(домен)
Открытие/закрытие банковского дня.
Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)
Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.
Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.
Компьютерные навыки
SCO Unix, Mandriva, Oracle linux, Rhel6-5, HP-UX, Solaris, Gentoo Linux, FreeBSD.
Perl, Bash, C++, SQL
Windows NT-2008.
SWIFT SAG, SAS, SAA, SAW.
Банковские ОДБ "UniCorn", "B2", клиент-банки "IFOBS","Quickpay".
СУБД Oracle, mySQL.
Postifix/php/mysql/Apache/SVN/Iptables/Spamassasin/SugarCRM/NginX.
Банкоматы, POS - терминалы.
АРМ "STAT" и прочее ПО(НБУ).
Cisco построение GRE,IPIP туннелей, маршрутизация. Openvpn, miniATC Panasonic
Так же могу администрировать любой freeBSD/linux web ресурс.