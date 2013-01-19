hitandrun

Дмитрий Самойленко hitandrun

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Системный администратор Unix

сен 2012 - ноя 2012 (3 мес)

Astelit, ТМ life:) (http://www.life.com.ua)

более 500 сотрудников; Телекоммуникации / Связь

Установка и настройка HP-UX.

Установка и настройка Oracle linux, Rhel (5-6).

Установка и настройка Solaris.

Мониторинг серверов.

Построение статистической отчетности по загрузке и производительности серверов.

Главный специалист

сен 2011 - окт 2011 (2 мес)

Банк Кипра

от 100 до 500 сотрудников; Банки

Администрирование домена.

Установка настройка и администрирование Oracle на тестовых серверах.

Поддержка пользователей, отделений. Выполнение и переадрессация заявок пользователей на Аутсорсинговую компанию обслуживающую отделения.

Системный администратор

май 2010 - май 2011 (1 год 1 мес)

"ПроФикс" Сервис Бюро.

от 100 до 500 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

Администрирование, и мониторинг серверов SWIFT на базе 2003/2008 сервер + Oracle embedded.

Консультация и обучение пользователей(банков).

Настройка маршрутизации сообщений SWIFT внутри системы.Настройка формирование выписок и платежных поручений банкам.

Мониторинг работы серверов, архивирование баз настроек и сообщений. Резервное копирование.

Администрирование и управление HSM BOX(защищенное хранилище сертификатов PKI ключей)

Начальник отдела автоматизации

дек 2006 - дек 2009 (3 года 1 мес)

ВАТ "НК БАНК"

от 20 до 50 сотрудников; Банки

Полное обеспечение работы банка.

В частности:

Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.

Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX

Администрирование Win2003 Сервер(домен).

Администрирование proxy/mail сервера на базе Gentoo linux(написание скриптов), postfix/spamassassin/squid/iptables.

Открытие/закрытие банковского дня.

Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)

Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.

Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.

Переезд в новый офис.

Открытие нескольких отделений.

Подключение и работа с Укркарт.

Установка и инкассация банкоматов ПОС терминалов.

Закупка и сборка техники.

Настройка и администрирование/программирование телекомуникаций Cisco, MiniATC Panasonic, монтаж сети.

Знание и формирование некоторой отчетности НБУ.

WesternUnion... Итп.

Управление работой отдела.

Главный инженер отдела по поддержке филиалов и удаленных подразделений банка.

июн 2006 - дек 2006 (7 мес)

АКБ "Форум"

более 500 сотрудников; Банки

Поддержка ОДБ Б2, IFOBS работающих на базе Redhat Linux + Oracle+ Jboss

Открытие закрытие банковского дня.

Открытие и запуск Тернопольского филиала банка(Установка B2, настройка сделок, обучение ползователей).

Написание отчетов под Б2.

Консультация сотрудников банка и тестирование новых компонентов АБС Б2.

Инженер-технолог

окт 2005 - апр 2006 (7 мес)

АКБ "Гарант"

от 20 до 50 сотрудников; Банки

Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.

Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX

Администрирование Win2003 Сервер(домен)

Открытие/закрытие банковского дня.

Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)

Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.

Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.

Инженер-технолог, Зам. начальника отдела автоматизации

фев 2003 - сен 2005 (2 года 8 мес)

Фермерский Земельный Акционерный банк

от 20 до 50 сотрудников; Банки

Администратор АРМ3, генерация ключей защиты.

Администрирование Банковской системы "UniCorn" на базе SCO UNIX

Администрирование Win2003 Сервер(домен)

Открытие/закрытие банковского дня.

Поддержка АБС Unicorn(написание отчетов), АРМ Stat и других АРМ(Заявка, КредИнфо, Кредлайн)

Поддержка пользователей, прокладка коммуникаций.

Администрирование системы Клиент-банк, установка клиентских мест/генерация ключей.

Компьютерные навыки

SCO Unix, Mandriva, Oracle linux, Rhel6-5, HP-UX, Solaris, Gentoo Linux, FreeBSD.

Perl, Bash, C++, SQL

Windows NT-2008.

SWIFT SAG, SAS, SAA, SAW.

Банковские ОДБ "UniCorn", "B2", клиент-банки "IFOBS","Quickpay".

СУБД Oracle, mySQL.

Postifix/php/mysql/Apache/SVN/Iptables/Spamassasin/SugarCRM/NginX.

Банкоматы, POS - терминалы.

АРМ "STAT" и прочее ПО(НБУ).

Cisco построение GRE,IPIP туннелей, маршрутизация. Openvpn, miniATC Panasonic

Так же могу администрировать любой freeBSD/linux web ресурс.

Системное администрирование
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