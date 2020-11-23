ip21region

Необходимо разработать 8 простых иконок в формате SVG для использования на сайте. Иконки должны быть небольшими и минималистичными, выполненными в 1-2 цветах, соответствующих стилю сайта. Названия иконок и ссылку на сайт предоставлены в приложении.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
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Отзывы фрилансеров
$8
10 баллов
3 года назад
Детальное и понятное ТЗ. Правки вносились с четким пониманием того, что хочет заказчик. Продуктивное сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Сделал все во время. Рекомендую.