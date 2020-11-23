ip21region

Алексей ip21region

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Простые иконки для сайта, 8шт в svg

    Необходимо разработать 8 простых иконок в формате SVG для использования на сайте. Иконки должны быть небольшими и минималистичными, выполненными в 1-2 цветах, соответствующих стилю сайта. Названия иконок и ссылку на сайт предоставлены в приложении.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать тему для Woocommerce по макету

    Есть работающий интернет-магазин виртуальных товаров. Нужно сверстать под него новую тему с нуля по макету из Figma. Делаем в два этапа: 1 этап - верстка+программирование только основной страницы товара. Чтобы понять ...

    FigmaWooCommerce
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать интернет-магазин Wordpress+WooCommerce

    Есть работающий интернет-магазина на woocommerce. Сделали для него новый дизайн в Figma. Нужно сверстать по нем тему с нуля CMS Wordpress + плагин Woocommerce, без использования всяких конструкторов. Сайт ...

    FigmaHTMLWooCommerceWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить расшифровку в отчет по скд

    Есть отчет на СКД 1C, у которого формирование и компоновка данных прописана программно в модулях. Все работает, кроме расшифровки. Добавить, чтобы: 1. Открывалась карточка товара/документа 2. Можно было провалиться и сделать расшифровку суммы ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
$8
10 баллов
3 года назад
Простые иконки для сайта, 8шт в svg
Детальное и понятное ТЗ. Правки вносились с четким пониманием того, что хочет заказчик. Продуктивное сотрудничество. Спасибо.
Сделал все во время. Рекомендую.
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