ip21region

Есть отчет на СКД 1C, у которого формирование и компоновка данных прописана программно в модулях. Все работает, кроме расшифровки. Добавить, чтобы: 1. Открывалась карточка товара/документа 2. Можно было провалиться и сделать расшифровку суммы ...