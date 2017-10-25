Добрый день. Ищу исполнителя по установке и настройке интернет-магазина на базе программного продукта Shop-Script 7 в облаке WebasystТребования к интернет-магазину ограничиваются настройкой и использованием стандартных функциональных возможностей, реализованных в Shop-Script 7, а также в случае ...