iri-dia

Ирина iri-dia

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тестирование сайта

    Полный аудит сайта с отчетом-анализ юзабилити сайта- качества выполнения верстки- удобства использования.- мобильная версия сайта-Тестирование производительности- безопасность-проверка в разных браузерах и устройствах (ПК, ноутбук,планшет, смартфон)

    Тестирование сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • E-mail маркетинг под ключ

    составление стратегии по email маркетингу , разработка продающего шаблона письма, копирайтнг, дизайн, ведение регулярных рассылок, аудит рассылок,  подготовка базы к работе.

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ Shop-Script 7(Webasyst )

    Добрый день. Ищу исполнителя по установке и настройке интернет-магазина на базе программного продукта Shop-Script 7 в облаке WebasystТребования к интернет-магазину ограничиваются настройкой и использованием стандартных функциональных возможностей, реализованных в Shop-Script 7, а также в случае ...

    Webasyst
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужен контент-менеджер на сайт по товарам для здоровья
Ирина четко ставит задачи и мгновенно выплачивает расчет. Надеюсь в будущем поработать с ней еще!
Антон быстро откликнулся. Вник в суть задачи. Буду обращаться еще.
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