Полный аудит сайта с отчетом-анализ юзабилити сайта- качества выполнения верстки- удобства использования.- мобильная версия сайта-Тестирование производительности- безопасность-проверка в разных браузерах и устройствах (ПК, ноутбук,планшет, смартфон)
- Тестирование сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
составление стратегии по email маркетингу , разработка продающего шаблона письма, копирайтнг, дизайн, ведение регулярных рассылок, аудит рассылок, подготовка базы к работе.Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя по установке и настройке интернет-магазина на базе программного продукта Shop-Script 7 в облаке WebasystТребования к интернет-магазину ограничиваются настройкой и использованием стандартных функциональных возможностей, реализованных в Shop-Script 7, а также в случае ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
1. 1) Отформатировать текст на карточки товара (примерно 60 шт) по Т.з., - Проверить на уникальность, если надо сделать рерайт. 2) Наполнение всех ключевых разделовНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужны 3-и оптимизированные статьи общим объемом 24000 знаков. Тематика БАДы. Есть подробное Т.З. вышлю по запросу.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад